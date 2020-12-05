محرر في الموقع by محرر في الموقع

أخبار ذات صلة

Posted inتجزئة

العبار يخصص استثمارات كبيرة في سوق منتجات الأطفال والأمهات

محمد العبار مؤسس عملاق منصة التجارة الالكترونية نون يؤكد أنه سقدم أفضل خدمات التسوق في مجال منتجات الطفل والأمومة.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
العبار يخصص استثمارات كبيرة في سوق منتجات الأطفال والأمهات

أكدت شركة “نون” العملاقة للتجارة الإلكترونية أنها ستقوم “باستثمار كبير” في تطوير سوق منتجات الأم والطفل عبر الإنترنت ، والذي سيشهد طرح تقنيات جديدة وشراكات عالمية.
يذكر أن الإطلاق – المتوقع في الأشهر المقبلة – سيشهد ظهر اليوم كشف النقاب عن مجموعة من المنتجات الجديدة ، مما يسهل على الأمهات التسوق مباشرة من مجموعة ضخمة من العلامات التجارية المحلية والعالمية.

وقال محمد العبار ، مؤسس موقع “نون”هذه أولوية كبيرة بالنسبة لنا ، بالتأكيد. باستخدام قدراتنا اللوجستية الهائلة ، سنجعل الأمر أسهل وأسرع من أي وقت مضى للأمهات للتخطيط لتوصيل المواد الغذائية الأساسية للأطفال مثل الحفاضات وأغذية الأطفال، إن الأمر يتعلق بإعطاء عملائنا في هذه الفئة ما يحتاجونه ويريدونه بالضبط ، وبأسرع وقت ممكن.
وسيتم تسويق المنتجات والتقنيات الجديدة لملايين عملاء نون الحاليين.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا