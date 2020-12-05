العبار يخصص استثمارات كبيرة في سوق منتجات الأطفال والأمهات

أكدت شركة “نون” العملاقة للتجارة الإلكترونية أنها ستقوم “باستثمار كبير” في تطوير سوق منتجات الأم والطفل عبر الإنترنت ، والذي سيشهد طرح تقنيات جديدة وشراكات عالمية.

يذكر أن الإطلاق – المتوقع في الأشهر المقبلة – سيشهد ظهر اليوم كشف النقاب عن مجموعة من المنتجات الجديدة ، مما يسهل على الأمهات التسوق مباشرة من مجموعة ضخمة من العلامات التجارية المحلية والعالمية.

وقال محمد العبار ، مؤسس موقع “نون”هذه أولوية كبيرة بالنسبة لنا ، بالتأكيد. باستخدام قدراتنا اللوجستية الهائلة ، سنجعل الأمر أسهل وأسرع من أي وقت مضى للأمهات للتخطيط لتوصيل المواد الغذائية الأساسية للأطفال مثل الحفاضات وأغذية الأطفال، إن الأمر يتعلق بإعطاء عملائنا في هذه الفئة ما يحتاجونه ويريدونه بالضبط ، وبأسرع وقت ممكن.

وسيتم تسويق المنتجات والتقنيات الجديدة لملايين عملاء نون الحاليين.