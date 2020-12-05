فلاورد الكويتية تطلق خدماتها الإلكترونية في لندن

وبذلك تصبح لندن المدينة السادسة عشر التي توفر فيها الشركة منصتها، وتقول الشركة إنه نظراً للإجراءات المتبعة والإغلاق العام بسبب كوفيد-19 في المملكة المتحدة، تم تركيز الإطلاق على القنوات عبر الإنترنت فقط مع التخطيط لحدث إطلاق أكبر في أوائل عام 2021.

ومع انتشار التجارة الإلكترونية في المملكة المتحدة التي تمثل 40 في المائة من إجمالي عائدات التجزئة، وقطاع مبيعات الزهور التي تقدر قيمته حوالي 2.8 مليار دولار، وصفت فلاورد السوق بأنه “جذاب للغاية”كي تقدم خدماتها فيه.

Hello London https://t.co/VN5UDdm954 — Abdulaziz B. Al Loughani (@aballoughani) November 24, 2020

وقال عبد العزيز اللوغاني، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة فلاورد: “هذه خطوة كبيرة لفلاورد، حيث أنها (لندن) أول مدينة أوروبية ننطلق منها.”

وأضاف: “لقد كان هذا العام مليئاً بالتحديات، ولكنه أتاح أيضاً فرصاً لصناعة التجارة الإلكترونية. لطالما كان التوسع الدولي جزءاً من رؤيتنا ونحن منحمسون للإطلاق أخيراً في لندن”.

“نعتقد أن فلاورد تعمل بالفعل وفقاً للمعايير العالمية ويسمح لنا دليلنا الخاص الإطلاق بوضوح وسلاسة في مدن جديدة إقليمياً ودولياً.”

يذكر أن فلاورد هي متجر الكتروني تأسست عام 2017 تعنى بطلب الورود والهدايا عبر الإنترنت، وتقوم بشراء الورود من أفضل المزارع في العالم وتوريدها إلى ورش عملها في جميع الدول التي تعمل بها ليتم تنسيقها من قبل المصممين المحترفين ومنسقي الورود.

وتقوم الشركة بالتعاون مع عدد من المصممين والعلامات التجارية العالمية والمحلية لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات كالشوكولاتة والحلويات والعطور وغيرها التي يتم توصيلها في نفس اليوم عبر خدمة التوصيل الخاصة بالشركة لضمان أفضل تجربة للعملاء.

وسبق أن أطلقت الشركة خدماتها رسمياً في دبي في نوفمبر لتكون دبي المدينة الخامسة عشر التي تتوسع إليها الشركة وقتها. وتغطي خدمات فلاورد خمس إمارات وهي دبي وعجمان والشارقة وأبوظبي والعين .