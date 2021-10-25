ليف سبيس تدخل سوق دول مجلس التعاون الخليجي عبر التعاون مع مجموعة السليمان في السعودية

أعلنت ليف سبيس Livspace، أكبر منصة متعددة القنوات للتصاميم الداخلية والتجديد في الهند وجنوب شرق آسيا، عن توسيع نطاق أعمالها لتشمل منطقة الشرق الأوسط.

وتأتي عملية التوسع في إطار شراكة استراتيجية استثنائية مع مجموعة السليمان (ASG)، الشريك التشغيلي لشركة إيكيا في المنطقة. وترتكز هذه الشراكة، الأولى من نوعها، على الإنجازات التي حققتها منصة التكنولوجيا الوحيدة والموثوقة، في قطاع تحسين المنازل وسلسلة التوريد الرقمية والأسواق المدارة، حيث تتطلع الشركة إلى الاستثمار في الفرص والإمكانات الهائلة التي يوفرها قطاع الديكورات الداخلية والتجديد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بدءاً من سوق المملكة العربية السعودية.

وتوفر العلامة الرائدة، بفضل منصتها المبتكرة والوحيدة على مستوى القطاع والحائزة على جوائز، الفرصة للجمع بين العملاء من مالكي المنازل ومحترفي التصميم والمزودين والعلامات التجارية المتنوعة في حاضنة فريدة ومدارة رقمياً. وستتمكن الشركة بفضل خبرتها العالمية، وبناء على القدرات الهائلة لمجموعة السليمان، من تقديم حلول للتصاميم والتجديد من المستوى العالمي للمنازل في جميع أنحاء الشرق الأوسط. في وقت تعمل مجموعة السليمان على توسيع نطاق منتجاتها وخدماتها، عبر الاستثمار في الفرص المتوفرة، وتوسيع منظومة شراكاتها مع مجموعة من الشركات المبتكرة والناشئة، لجلب مفاهيم فريدة على مستوى الديكور والتصاميم الداخلية إلى المنطقة.

وتحفز مبادرات رؤية المملكة العربية السعودية 2030 امتلاك المنازل، عبر مجموعة واسعة من النماذج السكنية – من الفلل إلى الشقق السكنية في المباني الشاهقة، بالإضافة إلى تسريع عملية التحول الرقمي – ما يؤكد الحاجة إلى إجراء عمليات تصميم وتنفيذ داخلي بجودة عالية. وبناء على ذلك، استثمرت ليف سبيس ومجموعة السليمان، حوالي 50 مليون دولار في إطار هذه الشراكة لدعم النمو عبر المنطقة، وتعزيز ريادتهما في السوق. كما يخطط الطرفان لتوسيع فريق العمل، عبر الاستثمار في أفضل المواهب من المستويات المختلفة، لتشكيل منظومة تضم ما لا يقل عن ألف شريك متخصص في التصميم وتحسين المنازل في المنطقة بحلول عام 2022. ويهدف المشروع المشترك إلى توفير حلول تجديد داخلية موثوقة لأصحاب المنازل، وتمكين الآلاف من محترفي التصميم وتحسين المنازل والشقق من تنمية أعمالهم، وإنشاء أكبر سلسلة توريد رقمية وأكثرها تنظيماً لصناعة الديكورات الداخلية والتجديد في المنطقة.

وتعليقاً على التعاون، قال أنوج سريفاستافا، الرئيس التنفيذي والمؤسس الشريك، في شركة ليف سبيس: “يسعدنا توسيع عملياتنا في الشرق الأوسط، عبر الدخول في هذه الشراكة الإستراتيجية مع مجموعة السليمان التي تمتلك خبرة واسعة النطاق في هذا القطاع بالمنطقة. وتواصل ليف سبيس توسيع نموذج أعمالها عبر مجموعة من المناطق والأسواق الجديدة بدءاً من منطقة آسيا والمحيط الهادئ، في وقت يتجه المستهلكون للاعتماد على الخدمات المتميزة والموثوقة التي توفرها العلامات التجارية الرقمية المنظمة، والباعة والمزودين والموردين والعلامات التي تعتمد على المنصات الرقمية. وقد استطعنا بفضل براعتنا التكنولوجية والفهم العميق لأساسيات التوريد ونماذجنا القياسية الجاهزة، ريادة سوق التصميم الداخلي في الهند وسنغافورة وتطويره بشكل متسارع، وتتيح منصتنا تعزيز قدراتنا، لاستكشاف نماذج JV وتوسيع خدماتنا عبر الأسواق الجديدة والحالية، بشكل فائق السرعة. فخورون بشراكتنا مع مجموعة السليمان الموثوقة، لتزويد عملائنا بتجربة محسنة وموحدة عبر منصتنا التكنولوجية المبتكرة، والتي تجمع بين شركاء التصميم الموثوق بهم والمتخصصين في مجال الديكورات المنزلية، وبالتالي توفير عمليات تجديد للمنازل فائقة السلاسة”.

تقدم ليف سبايس تصاميم مبتكرة ومتكاملة، مع منتجات عالية الجودة للتصاميم الداخلية وإجراء عمليات تجديد وتوريد للمواد بدقة فائقة، بالإضافة إلى عناصر الديكور لغرف النوم وغرف المعيشة والحمامات والمطابخ. وبالإضافة إلى تقديم حلول داخلية من الدرجة الأولى، تعتمد الشركة في عملياتها على تطبيقات الهاتف المحمول الجديدة والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا البيع بالتجزئة القائمة على تقنية التعلم الآلي، والحلول التصورية، للارتقاء بمستويات الجودة والخدمات عبر قطاع تجديد المنازل. وستتمكن مجموعة السليمان عبر هذا التعاون، من تحسين حياة العملاء، عبر توفير أفكار لتصميم المنازل في استوديوهات مخصصة وبتجربة فائقة الراحة، على منصة تقنية رقمية، وتنفيذها بشكل متطابق مع مفهوم التجارة الإلكترونية المدمج للديكورات وعناصر الأثاث .

ومن جهته، قال سعود السليمان، الرئيس التنفيذي لمجموعة السليمان: “تساهم هذه الشراكة الجديدة مع ليف سبيس، في تعزيز قدراتنا لتوسيع نطاق تجربة العميل، بداية من تصميم المنازل وصولاً إلى عمليات التنفيذ، في تجربة مبتكرة وفريدة من نوعها لتحويل أحلام أصحاب المنازل إلى واقع. وستستمر شركات مجموعة السليمان ” إحتراف وإيكيا وفلو وسلاسة، وغيرها من الاستثمارات الناشئة الأخرى” في النمو كمنظومة متكاملة لتعزيز حياة العملاء، عبر توفير تجارب أفضل، وسواء عن طريق التطبيقات والمواقع الرقمية أو في المتاجر التقليدية”.

وتعتبر علامة ليف سبايس مرادفاً للريادة والجودة والموثوقية على مستوى السوق، وقد أثبتت الشركة نفسها كأكثر شركات الديكورات الداخلية والمنزلية انتشاراً في الهند وجنوب شرق آسيا. وتهدف الشركة للتوسع عبر 80 مدينة جديدة حول العالم خلال السنتين القادمتين، انطلاقاً من أسواق آسيا والمحيط الهادئ.

أثبتت مجموعة السليمان خلال العقود الأربعة الماضية، ريادتها في مجال الأعمال التي تغطي قطاعات التجزئة متعددة القنوات والخدمات والتجزئة العقارية، بما في ذلك ايكيا المملكة العربية السعودية والبحرين و شركة فلو للخدمات اللوجستية وإحتراف للتطوير العقاري، بالإضافة إلى الاستثمار في شركة سلاسة للمتاجر الإلكترونية.