مجموعة خدمات جديدة للنجاح بقطاع الضيافة التنافسي

أعلنت شركة “دليفركت”، الشركة البلجيكية التي تربط تطبيقات خدمات توصيل الطعام مثل “طلبات”، و”زوماتو”، و”دليفيرو”، و”جست إيت”، و”تيكاوي دوت كوم” مع المطاعم عبر نظام أتمتة نقاط البيع، اليوم عن إطلاق مجموعة من الخدمات الجديدة التي ستجعل مهمة تلبية طلبات التوصيل بالنسبة للمطاعم أكثر سهولة، وذلك من خلال التوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة لضمان راحة المستهلكين ورضاهم عند طلب الطعام، وخاصة في هذه الأوقات التي تشهد زيادة الاعتماد على خدمات توصيل الطعام.

وفي تصريح له، قال شونغ شو، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي في “دليفركت”: “نحن سعداء في الشركة لانضمام المزيد من المطاعم واعتمادها على أفضل التقنيات التي تعزز عمليات التوصيل اليومية. لا شك أن أي إجراءات تساهم في جعل العمل أكثر انسيابية تجعلنا أكثر سروراً، وبالطبع فإن فريقنا متحمس لمساعدة قطاع الضيافة على الاستمرار في تحقيق النجاح والازدهار بعد عامٍ حافل بالصعوبات”.

وتشمل التحديثات الجديدة المتوفرة الآن للعملاء ما يلي: دليفركت إنسايتس (Deliverect Insights): تقدِّم لوحات بيانات مطوّرة تتيح للمطاعم دراسة بياناتها على نطاق أوسع، والإجابة عن أبرز التساؤلات التي تساعد هذه المطاعم على قياس أدائها والاطلاع على كافة التفاصيل.

• أداء لائحة أطباق الطعام: يسمح للعملاء بمقارنة المنتجات وتحديد أفضلِها وأسوئِها أداءً.

• أداء الموقع: يمكّن المستخدمين من جمع الأفكار حول أداء المواقع الجغرافية بشكل فردي وفهم الأداء العام مع مرور الوقت.

• أداء القناة: يساعد في المقارنة بين القنوات وتحديد الأطباق الأكثر مبيعاً بسهولة ومعرفة تقلبات المبيعات على القنوات المختلفة.

بيك أب مانجر (Pickup Manager): يسمح للسائقين والعملاء باستعراض حالة طلباتهم من خلال شاشة الاستلام، مما يسهل عملية التواصل.

• يمكن لموظفي المطعم إدارة حالة الطلبات بسهولة لإبقاء السائقين والعملاء على اطلاع دائم.

• يمكن للعملاء معرفة موعد استلام طلبهم من خلال مراقبة شاشة الاستلام الأمر الذي يؤدي إلى تحسين تجربة العملاء واختصار وقت الانتظار.

• من خلال التحديث المستمر لحالة الطلب في الوقت الفعلي، يتم تقديم الطلبات الجاهزة للعملاء بشكل أسرع وأكثر دقة.

ديسباتش (Dispatch): يتيح للمطاعم إدارة عملية التوصيل كاملة من خلال قنواتهم المباشرة، وهذا ما يساهم في زيادة رضا العملاء.

• يمكن للمطاعم إدارة عملية التوصيل بسهولة من خلال قنواتها المباشرة عن طريق إسناد الطلبات التي تتم عبر الإنترنت للشركاء المعنيين.

• كما يمكنهم متابعة حالة تسليم الطلبات عبر مراقبة تحديثات السائق وتفاصيله في الوقت الفعلي.

تشات (Chat): توفر الدردشة الدعم على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، حيث تسمح للعملاء بالوصول المباشر إلى دليفركت من خلال أدوات منصتها في أي وقت وفي أي مكان.

ما زال قطاع المطاعم يتعامل مع التحديات التي تواجهها الشركات العالمية والمطاعم بسبب جائحة كوفيد-19، وقد أثبتت ديلفركت أنها المُنقِذ الفعّال للعديد من هذه المطاعم. وستستمر دليفركت في تحديث خدماتها بهدف المساعدة في تبسيط نظام نقاط البيع الحالي للمطاعم ودعم القطاع الذي يواجه نمواً مستمراً في عدد الطلبات.