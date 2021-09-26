كين أند آشلي تطلق منصة “لا لور” للبيع بالتجزئة في الخليج

أعلنت دار “كين & آشلي”، الرائدة عالمياً في مجال العلامات التجارية الفاخرة، عن إطلاق منصة “لا لور“، للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت، والمصممة خصيصاً لعشاق التميز والأناقة، ومحبي اقتناء أرقى العلامات التجارية والفاخرة في العالم.

وتأتي خطوة دخول قطاع التجارة الإلكترونية تجسيداً لرؤية “كين &آشلي” وعلاماتها التجارية التابعة لها، “مافروكي”، و”K&A”، وإيفال، الرامية إلى إثراء عالم الأناقة بمنتجات فاخرة ومتميزة عن مثيلاتها من العلامات التجارية الأخرى بما يوفر مفهوماً جديداً في أسواق المنطقة.

وتوفر “لا لور” منصة واحدة لمجموعات “كين & آشلي” وعلامتها التجارية، من خلال بوابة أنيقة وسهلة التصفح وتضم باقة من المنتجات الفريدة والفاخرة بما فيها العطور المميزة التي تقدمها دار العطور الفرنسية الرائدة “مافروكي”، والساعات التابعة للعلامتين الشقيقتين “K&A” و”إيفال”، والتي تتميز بزخارف ونقوش رائعة تناسب أذواق عشاق الساعات الفاخرة من الرجال والنساء، إضافة إلى الإكسسوارات الرائعة المصنوعة من الجلود الإيطالية الشهيرة، وأدوات الكتابة الرائعة.

وبهذه المناسبة، قال مصطفى العسالي، مؤسس دار “كين & آشلي”: نهدف من خلال منصة لا لور إلى تقديم مفهوم جديد في عالم البيع بالتجزئة عبر الإنترنت. وهي ليست منصة عادية للتسوق كما هو الحال في جميع المنصات الأخرى المشابهة، بل هي بوابتكم إلى عالم جديد واستثنائي من الرقي والأناقة بما توفره للعملاء من فرصة لإضافة المزيد من التميز إلى حياتهم اليومية من خلال منتجاتنا الفريدة من نوعها”.

يذكر أن “لا لور” ستوفر لعملائها تشكيلة واسعة من المنتجات بدءاً من العلامات التجارية الفاخرة وصولاً إلى المنتجات ذات الأسعار المتوسطة. توفر المنصة للأفراد في جميع أنحاء منطقة الخليج فرصة لترك بصمتهم أينما حلوا من خلال تصميمات لا مثيل لها. كما ستعرض أيضاً إصدارات محدودة بالإضافة إلى إطلاق منتجات مميزة لأول مرة.

