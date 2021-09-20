مجموعة شلهوب تطلق وجهة تسوق في قلب الرياض

متجر ميوز في قلب الرياض يقدم أبرز علامات الموضة والجمال والهدايا الحصرية للشباب السعودي، المتجر الجديد يحتضن علامات تجارية عالمية تسجل حضورها للمرة الأولى في السعودية مثل “ليفل شوز” و”بيتا” و”فيلا” و”إكس نايلو” و”لابوش روج”

لدعم المواهب السعودية الشابة يقدم المتجر أيضا إبداعات العلامات المحلية الواعدة “نومز لايف” و”براود أنجلس” و”دانيا شنكار” و”كونز آند رودز” و”كاف باي كاف”

خطوة ترسخ التزام مجموعة شلهوب بتوسيع حضورها في السعودية لتضع تجاربها عالمية الطراز في متناول الجميع بمختلف أرجاء المملكة

ويعكس إطلاق الوجهة الجديدة التزام المجموعة بتوسيع نطاق حضورها في المملكة وتقديم إبداعات جديدة وفريدة ترتقي بتجربة التسوق في المنطقة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال بشار صباغ، مدير عام مجموعة شلهوب في المملكة العربية السعودية: “يُسعدنا افتتاح أول متجر لمجموعة شلهوب في قلب المملكة، بعد تواجدنا في مختلف مناطقها لأكثر من 30 عاماً. وحضر هذه المناسبة المميزة مجموعة من أصدقاء مجموعة شلهوب في القطاع والجهات الداعمة من الهيئات الحكومية والإعلامية، والذين نشكر وقوفهم المستمرّ إلى جانبنا خلال هذه الأعوام. ويعزز المتجر التزام مجموعتنا برؤية المملكة العربية السعودية 2030 الرامية إلى جعل المملكة وجهة عالمية لتجارة التجزئة. ونتطلع لتحقيق إنجازاتٍ مماثلة مستقبلاً، من خلال توفير المزيد من وجهات التسوق الفريدة في المملكة”.

ويتزامن إطلاق المتجر المرتقب مع الذكرى السنوية الأولى لإطلاق برنامج الولاء ميوز الخاص بالمجموعة والبرنامج الأول من نوعه في المنطقة، ليوفر لأعضائه الذين يزيد عددهم عن 650 ألف عضو في المملكة، و1.30 مليون عضو في المنطقة، وصولاً حصرياً إلى مجموعة من التشكيلات الجديدة والفعاليات الحصرية والتجارب الفريدة.

يمتدّ المتجر الجديد من ميوز على مساحةٍ تزيد عن 1,270 متراً مربعاً ويضم أكثر من 1,200 منتج من مجموعة من العلامات التجارية المختارة بعناية، لتوفير تجربة ممتعة ومتميزة لعملاء مجموعة شلهوب الحاليين والمستقبليين.

من جانبه، قال ديفيد فيركرويس، رئيس قسم الشركات التي تديرها مجموعة شلهوب: “شهدت الأعوام القليلة الماضية تطوراً ملحوظاً في مشهد تجارة التجزئة في المملكة العربية السعودية، خصيصاً مع رغبة العملاء الشباب بمواكبة أرقى صيحات التسوق العالمية مع المحافظة على أصالتهم وثقافتهم. وتجسد الوجهة الفاخرة من ميوز التزام شلهوب المتواصل بتقديم تجربة تسوق راقية لعملائنا السعوديين المخلصين، فضلاً عن كونها تتويجاً لجهود مجموعتنا الرامية إلى كسب رضا العملاء، من خلال إطلاق علامات ومفاهيمٍ جديدة ودعم المصممين المحليين”.