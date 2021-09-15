قهوة 24 قيراط

في أحد شوارع القوز في دبي ضمن أزقة خلفية عديدة كان كثيرون يتوافدون إلى هذا الشارع الفرعي الصغير وتبين لي إن وجهتهم هي ذاتها المكان الذي أقصده للقاء صحفي مع الشاب محمد مرعي مؤسس شيفرة الذي يتمتع بدارية الخبراء بكل ما يمت إلى القهوة وخفاياها بصلة.

لم يكن كل هؤلاء من الزبائن فقد كان هناك مثلا شاب قادم من بلد أوروبي وقد جاء للتدريب على تقييم جودة حبوب القهوة ومراحل انتاجها بأعلى مستويات الجودة. وتقدم الشركة تدريبا معتمدا من قبل معهد جودة القهوة (CQI) مع تدريب شامل لكل مراحل دورات جودة القهوة، ومواد تعليمية تغطي كافة الشهادات المعتمدة مثل مقيّم كي أرابيكا Q Arabica Grader وحتى دورات إنتاج القهوة للاستهلاك.

حين تحدثت بمعلومة من كتاب صدر مؤخرا وقرأت فقرات قليلة منه، تبين لي أن محمد قرأ الكتاب بأكمله قبلي وبمجرد صدوره.

فإلى جانب مصفوفة كبيرة من شهادات الخبرة والدراسة والتدريب بإنتاج القهوة التي تحدثنا حولها، يمكنك معاينة لوحات معروضة لكل جوانب إنتاج القهوة ونكهاتها. ورغم كل شغفي بالقهوة وخبراتي في تذوقها تبين لي أن ما أعرفه لا يساوي ذرة أمام ما يبرع به محمد من مهارات.

وفي المستودع الذي تخزن فيه القهوة يمكنك أن تطلع على عناية فائقة لتخزين القهوة ضمن أجواء تضبط فيها الحرارة والرطوبة، وحين طلب مني أن اتنشق رائحة أحد أكياس القهوة الخضراء، كانت الرائحة مذهلة ولا تمت لرائحة القهوة الخضراء التي أعرفها والتي تكون مخرشة للأنف وأقرب لرائحة الصباغ أحيانا لكن الحال هنا كان مغاير تمام، فطريقة الحفظ الخاصة تحافظ على رائحة القهوة المميزة.

وفي ختام جولتي رافقت محمد للاطلاع على مجريات العمل ببناء مجاور سيكون بمثابة أكاديمية للتدريب على إنتاج القهوة وتقييم جودتها قبل توريدها وكل جوانب انتاج وتصنيع القهوة.

ومن هذه الأجواء تقدم محمصة شيفرة أجود أنواع البن العضوي للمستهلك وللشركات من تجار التجزئة، وكان المذاق كفيلا بجعلي أشك بأنني كنت أشرب القهوة طول حياتي، فهذه لا علاقة لها بالقهوة التجارية التي نألفها.



وبعد الاطلاع على مراحل خلط القهوة واستكشاف العناصر المتنوعة لكل عملية، يظهر الفارق للذواقة من محبي القهوة ولأي شخص يهتم بمعرفة ما يتناوله من القهوة كل صباح.

يماثل تعقيد مراحل انتاج القهوة تنوعا كيميائيا معقدا أشبه بكيمياء المعادن، أو الفرق بين الخلائط بالنحاس والذهب 24 قيراط.

ويؤكد مؤسس شيفرة التزام شركته بعمليات استيراد حبوب البن بممارسات التجارة النزيهة، إذ يتم شراء معظم الكميات من موردين موثوقين وجمعيات فلاحية ومن المزارعين بشكل مباشر في بعض الحالات. وتقدم محمصة شيفرة مجموعةً واسعةً من أنواع القهوة المستدامة ذات الأصول الموثوقة والمعتمدة من قبل منظمات عالمية مثل رينفورست ألاينس وUTZ ووزارة الزراعة الأمريكية.

و إطلقت الشركة مؤخرا مبادرة جديدة للاستدامة بعنوان نبته، التزاماً منها بتقديم أفضل المنتجات واتباع أرقى الممارسات الأخلاقية المستدامة في عملها. وتتمحور المبادرة حول إحداث تغييرات إيجابية في مختلف مراحل سلاسل الإمداد للمنتج، ابتداءً من عملية الزراعة والحصاد، مروراً بالفرز والتعليب، ووصولاً إلى طرق تقديمها للمستهلك، وحتى إعادة تدوير المُخلّفات.

تتبنى المحمصة العديد من الممارسات والمبادرات التي تظهر التزامها بقضايا ومبادئ الاستدامة، سعياً منها لتحفيز وتشجيع عملائها على تبني أفعال وممارسات تسهم في إحداث تغيير إيجابي في المجتمع”.

“تلتزم محمصة شيفرة بممارسات الأعمال المستدامة التي تحافظ على الموارد الطبيعية. وتحرص مبادرة نبته على دعم مجتمعات التجارة العادلة والتي تحفظ حقوق المزارعين وتحافظ على البيئة، بهدف توفير الحياة الكريمة والسليمة للأجيال القادمة”.

وتهدف محمصة شيفرة من خلال هذه المبادرة إلى تحفيز الناس وزيادة الوعي لديهم فيما يتعلّق بإعادة التدوير، وتشجيع العملاء على زراعة الأغذية بأنفسهم لاستهلاكهم الشخصي. وتقدّم شيفرة مثالاً يُحتذى به من حيث تعزيز الاستهلاك الذكي والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، حيث تقدّم حلولاً نافعة مثل إعادة استخدام أكياس الخيش المستخدمة في نقل حبوب القهوة من خلال تحويلها إلى أواني لزراعة الأعشاب كالريحان وإكليل الجبل والأوريجانو والنعناع وغيرها. كما تمتلك محمصة شيفرة علامةً لزيت الزيتون تحمل نفس اسم المبادرة “نبته”، والذي تستورده من فلسطين. وكما هو الحال مع القهوة والمنتجات الأخرى، تستورد شيفرة زيت الزيتون من المزرعة مباشرة، لتضمن قطاف الزيتون يدوياً واستخراج الزيت منها بطريقة الكبس حصراً.

وأضاف محمد مرعي: “أظهرت التجارب أن مستوى الوعي بقيمة وأهمية المواد الغذائية لدى الناس يزداد عندما يزرعون نباتاتهم في المنزل بأنفسهم للاستهلاك الشخصي. وعلى الرغم من أنّ محصولهم من الزراعة المنزلية قد يكون صغيراً جداً مقارنةً باستهلاكهم، إلا أن مقدار الوقت والجهد التي يخصصها الأشخاص (والأطفال على وجه الخصوص) للزراعة وكمية المياه اللازمة لنمو تلك النباتات تساعدهم على تكوين فهم أفضل حول الوقت والجهد والموارد المخصصة لإنتاج الطعام الذي يشترونه ويتناولونه، وزيادة إحساسهم بالمسؤولية والوعي تجاه هدر الطعام”.

يُذكر أنّ شيفرة أطلقت علامتها للوجبات الخفيفة من الفواكه الطبيعية بالكامل تحت اسم سناكول، وذلك حرصاً منها على دعم مزارعي القهوة؛ حيث تستورد منهم الثمار الأخرى التي يزرعونها في حقولهم غير القهوة وتستخدمها في منتجات علامة سناكول، من أجل مساعدة مزارعي القهوة في مواسم القهوة وخلافها، وتزويدهم بمصادر متنوعة للدخل طوال العام لإعالة عائلاتهم.