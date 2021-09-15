اطلاق منتج شرائح الدجاج المصنوعة كليا من النباتات

وتطلق الشركة منتج الدجاج المصنوع من النباتات كُلياً تيندل، في عددٍ من المطاعم المفضّلة في الإمارات العربية المتّحدة حيث سيتولّى أشهر الطهاة تحضير أطباق مبتكرة وشهيّة باستخدام هذا المنتج.

يتألّف تيندل من تسعة مكوّنات بسيطة وطبيعية، وهو أول منتج لشركة Next Gen Foods التي تصبّ جُل اهتمامها على تحويل النظام الغذائي العالمي إلى نظامٍ مستدام وعلى تحسين مستوى الصحة العامة .

لا يحتوي تيندل، المنتج الأول لشركة Next Gen Foods، على المضادّات الحيوية، كما أنه خالٍ من الهرمونات والكوليسترول والمكوّنات المعدلة وراثياً. يمكن استخدام هذا المنتج لتحضير عدد لا يُحصى من الأطباق الشهية، بدءاً من الدجاج المقلي والكباب وصولاً إلى قطع الناجتس التي يعشقها الأطفال، ما يجعل منه المنتج متعدد الاستخداماتو المفضّل لدى الطهاة المبدعين.

يُقدم تيندل مُنتج عالي الجودة من حيث المذاق والقوام الغني، و كما يسهل استخدامهُ في عددِ من الأطباق المختلفة، وهذا ما جعلهُ المنتج المفضّل لدى الكثير من متذوقي الطعام تميّزاً في سنغافورة وهونغ كونغ حيث تم إطلاقهُ في وقتٍ سابق من هذا العام ونال إستحسان النُقاد والمستهلكين. يُقدَّم تيندل الآن في ما يقارب الـ100 مطعم في سنغافورة وهونغ كونغ وماكاو.

الإمارات العربية المُتحدة تصبح الوجهةََ الأولى لتيندل خارج الأسواق الآسيوية

يُشكل إطلاق تيندل في دولة الإمارات العربية المتحدة أول خطوة لتوسُّع شركة Next Gen Foods خارج آسيا. وقد وقع اختيار هذه الشركة الناشئة على دولة الإمارات بفضل صيتها الذائع في المنطقة بصفتها وجهةً متميّزة لمُحبّي الطعام.

ومن هذا المنطلق، علّق الشريك المؤسِّس والرئيس التنفيذي لشركة Next Gen Foods، أندريه مينيزيس قائلاً: “أصبحت الإمارات العربية المتحدة من أبرز الوجهات التي يقصدها محبّو الطعام حول العالم، حيث يتمكّن الطهاة المبدعون من ابتكار أطباق مميّزة تحمل لمسات عالمية. ومع عودة الحياة إلى طبيعتها، بات الناس يخرجون من منازلهم للاحتفال والتجمّع بحثاً عن تجارب طعام جديدة.”

وابتداءً من 16 سبتمبر، سيُضاف تيندل إلى قوائم الطعام في 8 مطاعم شريكة لنا تتوزّع على 20 فرعاً في دبي وأبوظبي والفجيرة، نذكر منها:

● مطعم أتموسفير في برج خليفة

● مطعم أكيرا باك في دبي

● مطعم بي بي سوشال داينينغ في مركز دبي المالي العالمي

● مطعم بايت مي برغر/ غيت بلاكد في مركز دبي المالي العالمي وجميرا بارك

● مطعم فيكا في فندق شاطئ جميرا

● مطعم زيرو غرافيتي في مرسى دبي

● مطعم لا بريوش في دبي وأبوظبي

● مطعم لو ميريديان في منتجع العقة الشاطئ في الفجيرة



من اليسار إلى اليمين: الشيف سيباستيان توريس، فندق شاطئ جميرا؛ الشيف جيوفاني ليدون، مطعم أكيرا باك

بدوره، عبّر الشيف التنفيذي في فندق شاطئ جميرا سيباستيان توريس عن إعجابه بتيندل قائلاً: “وجدنا أن تيندل متعدد الاستخدامات ومليء بالنكهات – لقد كان من الواضح أنهُ علينا إضافة هذا الدجاج من النباتات ضمن قائمة مطعم فايكا.”

ولقد أضاف الشيف توريس مع رئيس الطهاة في مطعم فايكا، الشيف فؤاد فاهم 4 أطباق تيندل لذيذة إلى قوائم الطعام لديهما شملت الطاجين المغربي و سلطة بانغ بانغ تيندل.

من جهتهِ، أضاف رئيس الطهاة في مطعم أكيرا باك في دبي، جيوفاني ليدون، طبق تيندل توبا – ياكي المبتكر و المستوحى من الثقافة الكورية واليابانية والذي يُصنع مع تشوشانغ ميسو و الفطر الياباني. و أكد الشيف على تفاؤله بهذا الإطلاق قائلاً: “يضع تيندل أُسساً جديدة لفن الطهي. ولا أبالغ إن قلتُ إنّه أفضل من الدجاج حتّى!”

بالإضافة الى هذا سيقوم مطعم بايت مي برغر/ غيت بلاكد في مركز دبي المالي العالمي بتوزيع 100 برغر تيندل من نوع “أوبرا هنفري” مجاناً وكل يوم بين 16 و18 سبتمبر للإحتفال بإطلاق تيندل في الإمارات العربية المتحدة، وذلك ابتداءً من الساعة 12 ظهراً. كما سيصبح بالإمكان لرواد زير و جرافتي الإستمتاع بتناول سلايدر الدجاج المقرمش اللذيذ من تيندل والعديد من الأطباق الأخرى لأول مرة في برانش الصيف الشهير وذلك في 17 سبتمبر ، من الساعة 1 ظهرًا حتى 5 مساءً.

وفي وقت لاحق من هذا الشهر، سيبدأ توزيع تيندل في الإمارات العربية المتحدة من قبل الشركة الخبيرة في مجال الطعام الفاخرة Classic Fin Foodsوالتي يمتدّ نطاق عملها إلى قارّتَي آسيا وأوروبا.

وتعليقاً على هذا التعاون، قال الرئيس التنفيذي لشركة Classic Fin Foods، كريستوف باريت: “نرغب في أن نصبح الشريك المفضّل لأفضل العلامات التي تقدّم بروتينات بديلة، كما نودّ أن يتمّ الاعتراف بدورنا كشركة رائدة تقدّم خياراتٍ جديدة ومبتكرة لعملائها. سيُحدث تيندل ثورةً في عالم الصناعات المعتمدة على النباتات، إذ تتطابق رائحته ومذاقه مع الدجاج، كما يتمّ طهوه بالطريقة نفسها. بالإضافة إلى أنّه عالي الجودة من حيث القوام الغني وتعدّد طرق استخدامه، إلى جانب كونه نباتياً صرفاً. وبعد النجاح الباهر الذي حقّقه المنتج في أسواقنا الآسيوية الرئيسية، حان الوقت لإعطاء الطهاة في الإمارات العربية المتحدة فرصة تقديم تجارب طعام جديدة وراقية لضيوفهم.”

للحصول على مزيد من المعلومات عن تيندل، بما في ذلك المبيعات، يُرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.tindle.com.

فريق يضمّ أعضاءً من مختلف أنحاء العالم لضمان تحقيق نجاحٍ عالمي

تأسّست شركة Next Gen Foods عام 2020 على يد مُصدّر الدواجن والخبير في قطاع المأكولات أندريه مينيزيس البرازيلي الأصل، والألماني تيمو ريكر الذي يتحدّر من عائلة تعمل في مجال تحضير منتجات اللحوم مثل الشنيتزل وغيره منذ ثلاثة أجيال ماضية. وقد أراد هذان الرجلان إطلاق منتجٍ رائد يقلّل من اعتماد البشرية على الزراعة الحيوانية التي تسرّع وتيرة الاحتباس الحراري وترفع نسبة الأمراض بين الناس.

انطلقت شركةNext Gen Foods بتمويل بلغت قيمته 30 مليون دولار أميركي من مستثمرين رأسماليين مغامرين آسيويين وأميركيين، وهو أكبر مبلغ تمويل أوّلي على الإطلاق لشركة ناشئة في عالم المأكولات النباتية. كما يُعدّ لاعب كرة القدم الإنجليزي ديلي آلي والمتمرّس في عالم الأعمال كريس ييه من المستثمرين في الشركة.

تستخدم الشركة هذه الاستثمارات لتحفيز نموها على الصعيد العالمي ولزيادة نسب التوظيف لديها. كما تعمل Next Gen Foods التي يتألّف طاقم عملها من 30 موظفاً في الوقت الحالي، على توظيف أشخاص متحمّسين لتحقيق أهداف الشركة في أكثر من 50 منصباً شاغراً في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا وآسيا.