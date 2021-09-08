رغم قفزة التجارة الإلكترونية، مخاطر الخسائر والإفلاس تهدد شركات عديدة

يحذر أحدث التقارير الصادرة عن شركة “كيرني” الاستشارية من ضرورة اهتمام شركات التجارة الإلكترونية من ثلاثة عوائق قد تهدد وجودها. وأولها، مشاكل سلاسل التوريد التي تعاني من عدم الكفاءة مما يؤدي لمشاكل في التوريد وتأخير التسليم ومعدلات عالية في المرتجعات وضعف التكامل بين الموردين ومراكز التسليم (fulfillment centers) وشركات التوصيل.

أما المشكلة الأخرى فهي تغيرات سلوك المستهلك، فمع زيادة الطلب تزداد صعوبة المحافظة على الزبائن، وتتمكن شركات التجارة الإلكترونية الأكبر مع موارد تمويلها الأكبر من حشر الآخرين بأوضاع يصعب معها تحقيق أرباح، مما يولد بيئة عالية التنافسية تزداد فيها مخاطر الفشل أمام الشركات التي تفتقر لمقومات القيمة الواضحة.

وثالث العوائق هو ضرورة إدراك الشركات من أضرار التركيز الزائد على تعزيز الطلب من خلال التسويق وحملات الترويج. فرغم أن تقديم الخصومات وتنظيم فعاليات بيع كبيرة والاستثمار بإعلانات الإنترنت، يمكن أن تزيد عدد الزبائن، إلا أن كيرني وجدت أنها قد تساهم بزيادة بين 3 إلى 5 بالمئة من المبيعات مع زيادة النفقات العامة والإدارية (SG&A). ومع قيام ذات الزبائن بتصيد الصفقات الرخيصة ومواصلة الشركات تقديم خدمات التوصيل المجاني لسلع ذات قيمة ضئيلة، سيرفع ذلك تكاليف تلبية الطلبات. ولدى اخذ ذلك السيناريو بعين الاعتبار، يمكن للشركات تقليص أرباحها ما بين 5 إلى 10% أو حتى تكبد الخسائر وهو أمر حدث مع شركتين خليجيتين كبيرتين مما أدى إلى خروج مساهم في إحداهما .