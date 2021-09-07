جمبو للإلكترونيات توفر خيار الدفع على أقساط عند التسوق من متاجرها

وقد شهد نظام) الشراء الآن والدفع لاحقاً) نمواً كبيراً على مدار هذا العام في بلدان الشرق الأوسط الرئيسية ، والذي جاء مدفوعاً بالجائحة حيث يتطلع المستهلكون والبائعين على حد السواء لخيارات دفع مريحة. كما تحظى خطط (الشراء الآن والدفع لاحقاً) بإقبال كبير من جيل الألفية وجيل Z، حيث تساعد المتسوقين على إدارة نفقاتهم لأنها تمنحهم حلاً مرناً للدفع وخاصةً بالنسبة للمشتريات مرتفعة القيمة، حيث يمكنهم السداد على أقساط متعددة دون أي تكلفة إضافية. أما بالنسبة لمتاجر البيع فهي ستستفيد من تحقيقها لمعدلات تحويل أفضل وحجم معاملات أكبر.

وSpotii هي شركة متخصصة في مجال التكنولوجيا المالية مقرها دبي أطلقت منصة (الشراء الآن والدفع لاحقاً) في دولة الإمارات العام الماضي. من خلال Spotii يمكن للعملاء سداد قيمة مشترياتهم على 4 أقساط بدون تكلفة إضافية باستخدام أي بطاقة خصم أو ائتمان. كما يمكن إعداد خطة الدفع واعتمادها على الفور، دون الحاجة للانتظار أو الاتصال بالبنك. وتتم جدولة الدفعات تلقائياً ولن يتطلب من العملاء إلى إعادة إدخال تفاصيل البطاقة.

وبالنسبة لعملاء جمبو، فسيمكنهم استخدام الحل الجديد بكل سهولة وذلك من خلال تنزيل تطبيق Spotii وتسجيل بياناتهم أو مسح رمز الاستجابة السريعة QR الذي خصصته Spotii لجمبو للإلكترونيات، ثم الدفع عبر التطبيق. وسيُتاح للعملاء دفع 25% من قيمة مشترياتهم في المتجر ويتم جدولة القيمة المتبقية لدفعها لاحقاً على أقساط. يتوفر خيار الدفع عبر Spotii في جميع متاجر جمبو في دولة الإمارات، بما في ذلك المتجر الذي تم افتتاحه مؤخراً في سيتي سنتر الزاهية بالشارقة.

وبهذه المناسبة قال بانكاج كومار، رئيس التجزئة متعددة القنوات في مجموعة جمبو: “بصفتنا من بين مجموعات البيع بالتجزئة الأكثر موثوقية في دولة الإمارات نحن ملتزمون بأن نقدّم لعملائنا تجربة متميزة ومزايا خاصة بهم. ويتطلع العملاء في جميع القطاعات للتمتع بقدر أكبر من المرونة خلال رحلة الشراء، ويأتي حل (الشراء الآن والدفع لاحقاً) كتطور طبيعي لهذه الحاجة. تقدم Spotii حلاً مجرباً وفعّالاً لعملائنا تمكنهم من شراء المنتجات والسداد الميسّر “.

ومن جانبه قال زياد أحمد، شريك المؤسس ومدير العمليات الرئيسية في Spotii: “تأسست Spotii لدعم نظام التجارة الإلكترونية في المنطقة وتطوير مجتمع ينبض بالحياة يرتكز على الأشخاص والثقة. ولإرساء مفهوم جديد للتجارة الإلكترونية، نقدم لأصحاب الأعمال استراتيجية مجربة وديناميكية ستساعدهم على زيادة معدلات التحويل وولاء العملاء. نحن متحمسون لتقديم حلول الدفع الخاصة بنا إلى شريك متميّز مثل جمبو، الذي يعتبر من رواد تجارة التجزئة في جميع أنحاء دولة الإمارات لسنوات عديدة. وهدفنا هو تقديم أفضل تجربة تسوق لقاعدة عملاء جامبو المتنوعة”.