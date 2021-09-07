!منصات “إشترِ الآن وادفعْ لاحقاً”: إشترِ الآن وإقلقْ لاحقاً

وسجلت تجارة التجزئة الإلكترونية في الإمارات العربية المتحدة مستوى قياسياً بلغ 3.9 مليار دولار في عام 2020، بزيادة قدرها 53% على أساس سنوي مدفوعة بالتحول الرقمي الذي يقوده الوباء، لترتفع مساهمة التجارة الإلكترونية من 2% في عام 2015 إلى 8% من سوق التجزئة خلال 2020، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن غرفة تجارة وصناعة دبي.

ومهدت طفرة تجارة التجزئة الإلكترونية، مدفوعة بالوباء، الطريق لظهور مزودي خدمات نموذج الدفع “إشترِ الآن وادفعْ لاحقاً”.

وفي حين كان نموذج الدفع “إشترِ الآن وادفعْ لاحقاً” يكتسب بالفعل زخماً كأداة تسويق شائعة قبل الوباء، أصبح الآن الملاذ الأخير لبعض المستهلكين الذين يواجهون بشكل متزايد التداعيات الاقتصادية للوباء.

جعل نموذج الدفع “إشترِ الآن وادفعْ لاحقاً”، والمعروف أيضاً باسم “قروض التقسيط في نقاط البيع”، عملية الشراء أسهل من أي وقت مضى، باعتباره نوعاً من التمويل قصير الأجل الذي يتيح للمستهلكين تقسيم المشتريات إلى أقساط شهرية.

وبينما ينظر المستهلكون تقليدياً إلى بطاقات الائتمان على أنها وسيلة للشراء الآن ويقلقون بشأن تكاليف الرسوم لاحقاً، فإن هذه البطاقات تنطوي على مخاطر تأخر الرسوم وتراكم الفائدة. ومع ذلك ، فإن تطبيقات “إشترِ الآن وادفع لاحقاً” تقضي على هذه المخاطر.

ويقول متحدث باسم شركة التكنولوجيا المالية البريطانية “تشيك آوت.كوم” Checkout.com إنه بينما تبقى البطاقات هي الشكل السائد للدفع عبر الإنترنت بشكل عام، بدأ المستهلكون في تجربة طرق دفع جديدة. ونموذج الدفع “اشترِ الآن وادفعْ لاحقاً” هو أحد الأمثلة.

نمو منصات “إشترِ الآن وادفعْ لاحقاً” في المنطقة

قفز عدد منصات التجارة الإلكترونية التي تقدم نموذج الدفع “إشترِ الآن وادفعْ لاحقاً”

بشكل صاروخي خلال فترة تفشي الوباء، حيث ارتفع التسوق عبر الإنترنت بشكل كبير.

في الآونة الأخيرة ،

فقد ارتفع عدد مقدمي خدمات نموذج الدفع “إشترِ الآن وادفعْ لاحقاً” في المنطقة خلال الفترة الأخيرة، مثل “بوست باي” postpay، و “تابي” tabby، و “تمارا” tamara، بشكل كبير، وتمكنوا من جذب المستثمرين الإقليميين والدوليين.

ويقول طارق شيخ ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “بوست باي” إنه “تم تعزيز دور تطبيقات الشراء الآن والدفع لاحقاً من خلال نمو التجارة الإلكترونية. وفي عام 2020، أصبح نموذج “إشترِ الآن وادفعْ لاحقاً” أسرع طريقة دفع نمواً للتجارة الإلكترونية على مستوى العالم، ومن المتوقع أن تمثل 9% من جميع مدفوعات التجارة الإلكترونية في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بحلول عام 2023″.

ويقع مقر شركة “بوست باي” في الإمارات، وهي عبارة عن منصة تعتمد نموذج “إشترِ الآن وادفعْ لاحقاً”، وتستخدم التكنولوجيا المتقدمة لتقديم خيارات دفع “إشترِ الآن وادفعْ لاحقاً” بدون فوائد أو رسوم في الإمارات والسعودية.

ويشرح طارق شيخ كيفية عمل المنصة المبتكرة قائلاً: “تشترك “بوست باي” مع تجار التجزئة عبر فئات متنوعة مثل الموضة ومستحضرات التجميل والأكسسوارات والمنزل والأثاث والسفر والترفيه والصحة واللياقة البدنية. يختار المستهلكون “بوست باي” كطريقة دفع عند التدقيق”.

ويتابع قائلاً: “بعد ذلك يتمتعون بحرية شراء المنتجات أو الخدمات التي يرغبون فيها على الفور عبر 3 دفعات. وبالإضافة إلى ذلك، لا توجد فوائد أو رسوم معاملات طالما أنه يمكن تحصيل كل دفعة في الوقت المحدد. ويدفع العملاء أول دفعة عند الشراء، ثم يتم تحصيل الدفعتين المتبقيتين تلقائياً”.

ويعطي شيخ المزيد من التفاصيل المتعلقة بعملية الشراء عبر المنصة قائلاً “إن العملية بسيطة، دون الحاجة إلى ملء استمارات طلب مفصلة أو إجراء مكالمات هاتفية مطولة. نحن نستخدم عملية مسح للتدقيق في مستندات العملاء لأول مرة، والتي يتم إجراؤها في غضون ثوانٍ باستخدام تقنيتنا المبتكرة لضمان تجربة سلسة للعملاء”.

ويتابع “نحن نستخدم ببساطة رقم هاتف العميل ورقم هوية الإمارات وبعض التفاصيل الإضافية، وبعد الموافقة، يمكن للعملاء إجراء الدفعة الأولى على الفور واستلام طلباتهم وفقاً للشحن العادي ووقت التسليم. ويتم جمع كل دفعة من الدفعتين الأخيرتين كل أسبوعين”.

قيمة مضافة للتجار

تخلق حلول نموذج “الشراء الآن والدفع لاحقاً” قيمة مضافة للتجار جنباً إلى جنب مع العملاء من خلال السماح للعملاء بتوزيع تكلفة مشترياتهم على أقساط خالية من الفوائد. وتتوفر الحماية للتجار أيضاً من خلال التدقيق في مخاطر الائتمان والرسوم المتأخرة والحظر على العملاء الذين تخلفوا عن السداد.

ويقول متحدث باسم Checkout.com: “الأمر الأكثر إثارة بالنسبة إلى تجار التجزئة هو أن نموذج “الشراء الآن والدفع لاحقاً” أثبت أنه أداة فعالة في تشجيع المستهلكين على زيادة الإنفاق. وتُظهر بياناتنا في أسواق مثل أوروبا أن المستهلكين الذين يستخدمون نموذج “الشراء الآن والدفع لاحقاً” يميلون إلى شراء سلع أكثر بنسبة 50% إلى 200% لكل معاملة مما يفعلون عند استخدام طرق الدفع الأخرى. وفي حين أن التمويل ليس مفهوماً جديداً، إلا أنه يتم تطبيقه تقليدياً على سلع أكبر مثل السيارات أو الأثاث أو الأجهزة الإلكترونية أو الأجهزة المنزلية، ولكن ليس بعد الآن”.

وعن الدفع المؤخّر ،

وبالنسبة إلى شركة “بوست باي” يوضح طارق شيخ أن التطبيق ثابت في دعم التجار أيضاً، ويقول: “لا توفر “بوست باي” القيمة وراحة البال للمستهلكين فحسب، ولكنها تدعم التجار أيضاً، وتزيد معدلات التحويل بين 20-30%، ومتوسط أحجام سلة التسوق إلكترونياً بنسبة تصل إلى 50%، ومعدلات الإحتفاظ بالعملاء، حيث يميل عملاء “بوست باي” إلى العودة للشراء عبر المنصة في كثير من الأحيان”.

ويضيف “كما تعمل الخدمة على تقليل معدلات الإرجاع بأكثر من 25% في منطقة تعاني من ارتفاع تكاليف الخدمات اللوجستية المرتبطة بالدفع النقدي عند التسليم. أضف إلى ذلك عدم وجود مخاطر إضافية إطلاقاً بالنسبة إلى تجار التجزئة حيث تتم تسوية أوضاعهم على الفور”.

ومع نمو سوق “الشراء الآن والدفع لاحقاً” في المنطقة، سيبحث المستهلكون بشكل متزايد عن هذا النموذج كخيار دفع مفضل. لذلك، لدى تجار التجزئة خيار بسيط وهو أن يمنحوا المستهلكين ما يريدون أو هم معرضون للتخلف عن الركب.

كما يلعب نموذج الدفع “إشترِ الآن وادفعْ لاحقاً” دوراً في المساعدة على تعزيز ولاء العملاء وزيادة معدلات التحويل دون تآكل الهوامش – وهو بديل أكثر كفاءة لتقديم العروض الترويجية أو المبيعات.

ويضيف شيخ قائلاً: “كلما زاد عدد تجار التجزئة الذين يشتركون مع “بوست باي”، كلما زادت وفورات الحجم لدينا وزادت القيمة التي يمكننا تقديمها للعملاء وتجار التجزئة”.

ويوضح شيخ أيضاً كيفية لعب شركة “بوست باي” دوراً في نقل المستهلكين بعيداً عن نموذج الدفع النقدي عند التسليم، والذي يمثل حوالي 60% من مدفوعات التجارة الإلكترونية قبل تفشي الوباء.

ويقول في هذا الإطار “إن إبعاد المستهلكين عن نموذج الدفع عند التسليم يخفف من تحديات التدفقات النقدية للتجار، ويساهم في نظام إيكولوجي للبيع بالتجزئة أكثر صحة وقوة بشكل عام في المنطقة”.

نظرة مستقبلية متفائلة

سيستمر نموذج “الشراء الآن والدفع لاحقاً” في اكتساب شعبية في المنطقة، خصوصاً وأن الموارد المالية الشخصية باتت هشة بسبب الركود الاقتصادي العالمي، ويتطلع التجار إلى الصمود والاستفادة من الزيادة في التسوق عبر الإنترنت.

وقادت شركة Checkout.com في وقت سابق من هذا العام جولة تمويل بقيمة 110 ملايين دولار لمصلحة شركة المدفوعات السعودية “تمارا” ، إحدى أكبر الشركات الناشئة في الشرق الأوسط على الإطلاق.

وعلق سيباستيان ريس ، نائب الرئيس التنفيذي في Checkout.com قائلاً: “بصفته الشريك المفضل لتجار التجارة الإلكترونية في المنطقة، تبحث شركة Checkout.com دائماً عن طرق لتحسين النظام البيئي. وقد أثبتت “تمارا” نفسها كشركة رائدة في مجال “الشراء الآن والدفع لاحقاً”. وسيساعد استثمارنا هذا في على تحقيق رؤية فريق “تمارا” بالتوسع السريع، مما سيؤدي إلى معدلات تحويل أكبر لتجار التجزئة ويوفر المزيد من المرونة للعملاء”.

وستُستخدم عائدات السلسلة “أ” من زيادة رأس المال، والتي تضمنت كلاً من الأسهم والديون، في تمويل توسع “تمارا” في أسواق الخليج بحلول نهاية هذا العام، ثم في بقية أنحاء الشرق الأوسط.

وللحفاظ على الزخم في مجال “الشراء الآن والدفع لاحقاً” إقليمياً، أعلنت “بوست باي” في وقت سابق هذا العام أنها جمعت 10 ملايين دولار بقيادة “أفتر باي” Afterpay، الشركة العالمية الرائدة في مجال حلول “الشراء الآن والدفع لاحقاً”، و “إيه بي فنتشرز” AP Ventures، وشريك رأس المال الجريء في أستراليا، وتم إبرام الشراكة الاستراتيجية مع Afterpay لتعزيز مكانتها كشركة رائدة في السوق في المنطقة.

ويقول شيخ:” قمنا أيضًا بتوسيع شبكة المتاجر التي تتعاون معنا لتشمل المئات من العلامات التجارية العالمية والمحلية ، بما في ذلك Ounass و “اتش اند ام” و”فوت لوكر” و”ديرمالوجيكا” و”ذا انترتينر” و”سكوات وولف”، بالإضافة إلى عدد من عمالقة التجزئة متعددي الجنسيات، بما فيها مجموعة الشايع”.

وأظهر استثمار الشركاء العالميين الرئيسيين كيف يمكن لمنصات “الشراء الآن والدفع لاحقاً” المحلية، على غرار “بوست باي”، أن توفر قيمة كبيرة في السوق الإقليمية.

ويقول شيخ :”نهدف في النهاية إلى أن تصبح منصة “بوست باي” اسماً مألوفاً. وقد عقدنا شراكة مع ماستركارد وبنك دبي التجاري لجلب أول حل لبطاقة افتراضية من نموذج “الدفع الآن والدقع لاحقاً” في المنطقة إلى الشرق الأوسط. والشركة بصدد إطلاق تطبيق التسوق لتمكين عملائنا بشكل أكبر”.

وبينما يستخدم المستهلكون من جميع الأجيال أدوات “الشراء الآن والدفع لاحقاً”، فإن المتسوقين من جيل الألفية وجيل ما بعد الألفية يقومون بذلك بمعدلات أعلى بشكل ملحوظ، ويعزفون عن استخدام بطاقات الائتمان.

ويوضح شيخ هذا الأمر قائلاً: “لقد سئم عملاؤنا الرئيسيون، وهم جمهور جيل الألفية وجيل ما بعد الألفية، المتاعب والرسوم والديون المحتملة التي تترافق مع بطاقات الائتمان. وقد أوجدت خيبة الأمل هذه فرصة لنموذج “الشراء الآن والدفع لاحقاً” للنمو في المنطقة. إن هذا النموذج يحقق التوازن بين الشراء الفوري والحاجة إلى ميزانية طويلة الأجل، ما يعني أن المستهلكين يزيدون مشترياتهم بالفعل ولكنهم يشعرون بتحسن كبير حيال ذلك حيث يمكنهم توزيع المدفوعات على فترة زمنية محددة بدون أي فائدة أو رسوم على الإطلاق”.