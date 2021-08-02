برقيات تعازي ومواساة بوفاة مؤسس قطب تجارة التجزئة ميشيل شلهوب

ومشيل شلهوب ملياردير فرنسي مولود في دمشق سنة 1931 كان دافعا رئيسيا وراء تأسيس مجموعة المنتجات الفاخرة في الشرق الأوسط سنة 1955 وافتتح مع زوجته وداد في دمشق بوتيك كريستوفل، المجموعة التي أصبح لديها أكثر من 750 متجرا بما فيها محلات في الأسواق الحرة لديها أكثر من 12 ألف موظف في 14 بلدا بحسب ما نشرته المجموعة على حساباتها في الشبكات الاجتماعية لتعلن وفاته السبت الماضي آخر يوم من يوليو .

شلهوب، والذي قدرته ثروته 1.1 مليار دولار قدم منتجات فاخرة من علامات شهيرة في الشرق الأوسط وتتضمن شانيل، ولويس فيتون، وكريستيان لوبوتين سيفورا وتودز ومايكل كورس، ولوكستيان ولاكوست وتوري بورش.

ونشر مجلس إدارة الشركة مآثر الفقيد والذي كان «صاحب رؤية واكب إمكانات دول الخليج منذ الخمسينيات، ومضى في مسيرة مع زوجته وداد ليصنعا معاً مجموعة شلهوب، وظل سفيراً للفخامة حيث ظلت مجموعته تعرض العديد من العلامات التجارية المرموقة في الشرق الأوسط، وتتميز مجموعته بذوق استثنائي للمنتجات والعلامات التجارية المميزة في المنطقة والتي ساهمت بشكل كبير في تشكيل سوق المنتجات الفاخرة التي نعرفها اليوم».

ويتولى ابناء شلهوب أنتوني وباتريك، منصب الرئيس التنفيذي المشارك للمجموعة في عام 2001. ثم تولى باتريك منصب الرئيس التنفيذي عام 2018 بعد وفاة شقيقه أنتوني.