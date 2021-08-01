“الحكير” تفتتح أول متجر لـ “بابليك ديزاير” في السعودية

أعلنت شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه “الحكير”، عن افتتاحها أول معرض لـ “بابليك ديزاير” في النخيل مول، أحد أهم وأرقى مراكز التسوق في الرياض وعموم المملكة.

ويمثل افتتاح المتجر خطوة مهمة في استراتيجية “بابليك ديزاير” لتوسيع نطاق انتشارها عالمياً، بالإضافة إلى أنه يأتي بعد حصولها على حقوق الامتياز التجاري كعلامة تجارية عالمية متخصصة بالبيع الإلكتروني للأحذية النسائية العصرية من قبل شركة “الحكير”.

ومن خلال تقديمها تشكيلة واسعة من الأحذية النسائية العصرية بأسعار مناسبة للعملاء الباحثين عن الجودة والقيمة في المملكة، ستقوم “بابليك ديزاير” بافتتاح أول متجر متعدد القنوات لهذا القطاع في المملكة العربية السعودية، مع توفير تجربة متكاملة تتضمن تجارب الأحذية باستخدام الواقع الافتراضي في المتجر. ويسّرع افتتاح المتجر الجديد انتقال الحكير إلى نموذج متعدد القنوات، مما يعزز موقعها الريادي في قطاع البيع بالتجزئة الذي يدعمه نمو سكاني يتطلع دوماً إلى الحصول على أحدث تشكيلات الموضة بأسلوب حياة عصري. وبعد نجاحها الكبير في إطلاق أول تجربة لها على الإنترنت منذ عام 2014، تعتبر “بابليك ديزاير” إضافة مهمة إلى مجموعة العلامات التجارية المميزة التابعة لشركة “الحكير”.

وفي هذا الصدد، قال السيد مروان مكرزل، الرئيس التنفيذي لشركة فواز الحكير وشركاه: “تحتل الحكير مكانة مرموقة في السوق السعودية يمتد تاريخها لـأكثر من 30 عاماً، لذلك نحن ندرك القيمة التي تضيفها تجارة البيع بالتجزئة للعلامة التجارية وللعملاء المحليين. وتأكيداً على التزامنا بإستراتيجيتنا التي تركز على تجارة التجزئة متعددة القنوات، يسعدنا أن نتعاون مع “بابليك ديزاير”، العلامة التجارية الرائدة في التجارة الإلكترونية التي تهدف إلى إثبات حضورها من خلال افتتاح هذا المعرض لأول مرة في السعودية. نحن واثقون بأن افتتاح متجر “بابليك ديزاير” سيضيف قيمة لعملائنا ولقطاع الأحذية العصرية المحلي بشكل مباشر، خصوصاً فيما يتعلق بجذب المتسوقين المحليين إلى التعرف على المنتج والتجارب التي يوفرها المعرض.”

يتمثل جوهر رؤية “بابليك ديزاير” في تقديم تجربة عصرية وبأسعار مناسبة، حيث توفر مجموعة متنوعة من المنتجات العصرية التي ترغب السيدات باقتنائها. واستناداً إلى رؤيتها التي تركز على العميل أولاً، سيعرض المتجر الجديد مجموعات حصرية مصممة لتناسب احتياجات المستهلكين السعوديين.

من جانبه، قال قاسم أخلاق، الرئيس التنفيذي لـ “بايليك ديزاير”: “إن متجرنا الجديد هو أول خطوة توسعية لنا على الإطلاق فيما يتعلق بفتح متاجرنا فعلياً على الأرض. ويأتي ذلك بعد ما حققناه من نمو كبير وتوسيع حضورنا بصورة واسعة عبر الإنترنت، ونحن متحمسون للبدء في هذا المشروع متعدد القنوات مع الحكير، الشركة الرائدة واللاعب الرئيسي في قطاع التجزئة. ومما لا شك فيه بأن الحكير لديها خطط واضحة وهامة لتعزيز تجربة البيع بالتجزئة لأسلوب الحياة العصري في المملكة، ونحن على ثقة بأن بابليك ديزاير ستشكل إضافة مهمة جديدة على مجموعة العلامات التجارية المتنوعة التابعة للشركة.”

كما يأتي افتتاح متجر “بابليك ديزاير” في وقت مهم حيث تعمل الحكير على تطوير عرضاً تنافسياً في قطاع تجارة التجزئة، فقد وقعت الحكير مؤخراً صفقة مشتركة مع شركة المراكز العربية تشتمل على الاستحواذ على حصة مشتركة بنسبة 51% من شركة “فوغا كلوسيت ” وهي شركة رائدة في قطاع التجارة الإلكترونية لتجزئة الأزياء في منطقة الشرق الأوسط.

جدير بالذكر أن “الحكير” تأسست في عام 1990 مدفوعة بالالتزام بالابتكار والتنويع، ونهجها في أعمالها مرتكز على تعزيز تجربة العميل، مما جعلها شركة ذات امتياز تجاري متكامل. وتدير “الحكير” الشركة الرائدة في قطاع البيع بالتجزئة 1728 متجراً في 100 مركز تسوق في 12 دولة. وتعتبر الحكير شركة رائدة في قطاع الامتياز التجاري للبيع بالتجزئة حيث تمتلك قاعدة واسعة من منافذ البيع بالتجزئة على مساحة قابلة للتأجير تصل إلى أكثر من 530,00 ألف متر مربع، وتحظى الشركة بفريق من أعلى الكفاءات يضم أكثر من 10,000 موظف، وأكثر من 90 علامة تجارية عالمية.