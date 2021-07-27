خمسة مقوّمات رئيسية لإنشاء مطعم افتراضي ناجح

تزدهر في دبي المطاعم التي تعتمد حصراً على التوصيل، أي ما يسمى مطاعم افتراضية أو مطاعم السحاب شهدت دبي ارتفاعاً حاداً في الإقبال على افتتاح المطاعم الافتراضية خلال الأشهر الاثني عشر الفائتة. ومع الارتفاع الملحوظ في الطلب، خصوصاً في ضواحي مدينة دبي التي لا تشملها غالباً خدمات التوصيل، يزداد الاهتمام بافتتاح مطاعم افتراضية جديدة، حيث أنّ المستثمرين ينجذبون لتكاليفها البسيطة بالمقارنة مع تكاليف افتتاح المطاعم التقليدية.

بالنسبة للراغبين بافتتاح مطعم افتراضي، سواءً أكان هذا مطعمكم الافتراضي الأول أو كنتم ترغبون بتوسيع أعمالكم الحالية لتشمل مناطق جديدة، إليكم خمسة أشياء أساسية يجب عليكم أخذها بعين الاعتبار:

1) اختيار موقع مناسب يتيح لكم إمكانية توصيل الطلبات إلى مناطق مأهولة بكلفة معقولة

الموقع هو أساس إنشاء أي مطعم افتراضي. فمن الضروري أن تكون المنطقة المحيطة بالمطعم ذات كثافةٍ سكانيةٍ عالية. ويجب أن يكون مدى توصيل الطلبات محدوداً ب 10 إلى 15 كم، لذا عليكم التأكد من وجود عدد كافٍ من السكان ضمن هذا المجال لتكسبوا زبائناً دائمين لمطعمكم. فعلى سبيل المثال، مناطق جنوب البرشاء وشارع حصة والقوز وديرة وكرامة، تعتبر كلها مناطق مناسبة لإقامة مطعم افتراضي.

2) تقديم قائمة طعام صغيرة وذات طابع مُخصّص

تزدهر أعمال المطاعم الافتراضية من خلال تقديم المأكولات التي يتشوق الناس لتذوقها. ومن الأفضل أن تكون قوائم الطعام موجزة ومتخصّصة في نوع معيّن من الطعام، فقد يكون المطعم مختصاً بتقديم البيتزا أو الدجاج المقلي أو البيرجر أو الباستا أو الرامين أو الدونات- اختاروا صنفاً محدداً وقدموه بطريقة مميزة وجودة عالية جداً. فعندما يرتبط الرامين الشهي مثلاً باسم مطعمكم تحديداً، ستلاحظون أن الزبائن سيعودون إليكم مرةً تلو الأخرى. ولا تنسوا تحقيق التوافق بين نوعية الأطباق التي تعدونها في مطعمكم وبين ظروف توضيبها وتوصيلها؛ فبعض الأطعمة ليست مناسبة للتوصيل، فلا أحد يحب رقائق البطاطا الرطبة، لذا خذوا آلية التغليف والتوصيل بعين الاعتبار قبل إضافة الطبق إلى القائمة.

3) استخدام طرق ظريفة وغريبة للتغليف والتسويق

يحب الناس الماركات والأفكار التي تبعث في نفوسهم إحساساً بالمرح والمتعة. فمن المهم أن تتميزوا عندما تكونون في منافسة مع عدد كبير من الماركات على منصة لتوصيل الطعام. ركزوا على الصور عالية الجودة، والأسلوب الشيّق في الترويج لعلامتكم التجارية – فهذا من شأنه أن يجتذب الزبائن، كما يشجعهم على مشاركة اهتمامهم بمنتجاتكم مع الآخرين عندما يتم تسليم الطلبية بتغليفٍ ظريف يكون حديثاً للناس. فالتغليف يسهم بشكلٍ كبير في تكوين انطباعات إيجابية عن منتجاتكم لدى الزبائن، وبما أنّ جودة التغليف تلعب دوراً أساسياً في إيصال المنتجات للزبائن بأفضل حالة ممكنة، عليكم الحرص على أن يكون تصميمه مواكباً للصيحات الرائجة ومجدياً من الناحية الاقتصادية، لأنكم ستستهلكون منه الكثير، وسيؤدي ذلك إلى ازدياد التكاليف بشكل ملحوظ.

4) وضع استراتيجية مبيعات قوية تمتاز بعروض ترويجية مستمرة

يحب الناس الحصول على عروض جيدة، كما أن منصات توصيل الطلبات تخصص أقساماً ترويجية تمكّنك من الترويج لمطعمك بين العملاء. يمكنكم مثلاً تقديم عرض (اشترِ واحدة واحصل على الثانية مجاناً) مرتين شهرياً، أو (حجم أكبر بنفس السعر) أو (تحلية مجانية مع كل طبق رئيسي)، فهذه العروض الترويجية تزيد من شهرة مطعمك وتجتذب زبائناً جدداً وتشجع الزبائن السابقين على العودة إليكم لطلب المزيد. لذا كان وضع استراتيجية مبيعات قوية عنصراً أساسياً في النجاح، كما يساعدكم استخدام المنصات الرقمية كإنستجرام وسناب شات وتيك توك على زيادة شهرتكم.

5) بناء علاقات قوية مع المورّدين وجامعي البيانات

تعدّ منصات التوصيل أهم العناصر التي تؤثر على نجاح المطاعم الافتراضية. لذا، بعد وضع الاستراتيجيات التسويقية، عليكم الحرص على اختيار المنصات المناسبة التي تكون ذات منفعة مادية أكبر لعملكم. ويعتبر جامعو البيانات شركاء أساسيين في الترويج لمنتجاتكم واسم مطعمكم وتنظيم الشؤون اللوجستية للتوصيل، بالإضافة إلى لعبهم دور الوسيط فيما يخص خدمة الزبائن والاطلاع على آرائهم بالمنتجات. لذا كان بناء علاقات جيدة معهم، واستخدام كافة قنوات التسويق المتاحة بالتعاون معهم، هو ما قد يكون سبب نجاحكم.