أكثر من ملياري دولار مشتريات البقالة الإلكترونية في السعودية بحلول 2025

وتوقع البحث ان يشهد قطاع البقالة الالكترونية في السعودية قفزة تعادل خمس أضعاف حجمه سنة 2020 ليصعد ورغم ذلك لا يزال هذا القطاع غير ناضج مع استحواذه حصة لا تتجاوز 1.3 % من سوق مشتريات البقالة سنة 2020، مقارنة مع 5.3 % في الإمارات وتجاوز نموه في الكويت لأكثر من 500 مليون دولار في 2020، رغم ان القيمة السوقية للقطاع في الكويت لم تتجاوز 100 مليون دولار في 2019.

وكان نمو هذا القطاع بمعدل 250% سنة 2020 في المملكة، وجاء في التقرير عن السعوديه أنه من خلال منصات التجارة الإلكترونية الخالصة أو التجارة السريعة – ظهر لاعبون مثل نعنع و تطبيق هنقرستيشن Hungerstation ليتصدروا هذا المجال واستحوذوا على أكثر من نصف طلبات المستهلكين”.

واستحوذ تجار التجزئة الإلكترونيون على 60 في المائة من مبيعات البقالة عبر الإنترنت في عام 2020 في السوق السعودية ، بينما استحوذت القنوات الشاملة على نسبة 40 في المائة المتبقية.

وقال سانديب جانيديولا الشريك الاداري في «ريدسير» للاستشارات ردا على استفسار أريبيان بزنس إن غالبية المستهلكين المشاركين في دراستنا المذكورة يشترون البقالة عبر الإنترنت ونتوقع أن يتجسد هذا الطلب الكامن عبر السنوات القليلة القادمة من خلال تحسن مشهد توريد المشتريات.

ويلفت جانيديولا إلى أن مقومات تصدر هذا القطاع تكمن في ثلاثة عوامل هي الثقة وعرض القيمة، والتجربة الإجمالية.

ويشمل قطاع البقالة الالكترونية منتجات المواد الغذائية والمواد المنزلية غير الغذائية، ويشمل عددا كبيرا من الخضار والفواكه الطازجة واللحوم الطازجة والمجمدة ومنتجات المخابز والاطعمة المعلبة والمشروبات ومنتجات الالبان على اختلاف انواعها.

.