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أضخم شركة أغذية تنوي دخول سوق اللحوم المستزرعة معمليا بشراكة اسرائيلية

تعتزم شركة نستلة السويسرية أضخم شركة أغذية في العالم دخول سوق اللحوم المستزرعة معمليا في خطوة ستعطي هذه التكنولوجيا الناشئة دفعة قوية

محرر في الموقع by محرر في الموقع
أضخم شركة أغذية تنوي دخول سوق اللحوم المستزرعة معمليا بشراكة اسرائيلية
شركة فيوتشر ميت تكنولوجيز الإسرائيلية التي تعمل على مكونات الخلايا المستزرعة مخبريا

وذكرت مصادر مطلعة إن نستلة تعمل على تقديم منتجات اللحوم البديلة التي يتم إنتاجها باستخدام اللحوم المستزرعة والمكونات النباتية، مشيرة إلى أن شركة فيوتشر ميت تكنولوجيز الإسرائيلية تعمل على تطوير هذه اللحوم بحسب بلومبرغ.

وتسعى الشركة للستحواذ على 35% من سوق اللحوم الذي ستبلغ قيمته 1.8 تريليون دولار بحلول 2040  بحسب تقرير لشركة الاستشارات كيرني.

ويتبنى مارك شنايدر الرئيس التنفيذي لشركة نستلة استراتيجية للبروتين البديل في ظل تزايد أعداد المستهلكين الذين يتجنبون استهلاك المنتجات الحيونية التقليدية، لأسباب بيئية وصحية.

في الوقت نفسه فإن توقيت دخول هذه السوق سيتوقف على الحصول على صدور تشريعات ناظمة لهذه المنتجات الجديدة.  وفي حين تطور فيوتشر ميت تكنولوجيز تقنية الخلايا لإنتاج اللحوم المستزرعة اعتمادا على الخلايا الحية، ستقدم نستلة  خبراتها في منتجات المكونات النباتية  التي تحمل العلامة التجارية جاردن جروميت.

ويمكن للمنتج الجديد الذي يجمع بين اللحوم المستزرعة اعتمادا على الخلايا واللحوم المعتمدة على مكونات نباتية أن يفتح الباب أمام نستلة لدخول سوق اللحوم المستزرعة سريعة النمو.

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