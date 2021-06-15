هل ستكفيك فعلا 260 ألف درهم لأفتتاح مطعم في دبي؟

وتثير الشركة التساؤل التالي في بيان لها: كم أحتاج من المال لأفتح مطعم في دبي؟ هذا السؤال الأكثر شيوعًا على الإطلاق الذي تتلقاه شركة رستورانت سيكريتس، لخدمات الأطعمة والمشروبات, ومقرها في دبي, ثم يليه السؤال عن تكاليف خطة العمل وكيفية تأمين موقع ممتاز.

وتزعم شركة رستورانت سيكريتس RSI الاستشارية أن تكاليف فتح المطعم تعتمد بالتأكيد على نوع وحجم وموقع المشروع، ومنذ بداية الجائحة، حدث تحول كبير في هذه التكاليف، كما حصل أيضًا في القنوات الربحية والتجارية في مجال الأطعمة والمشروبات.

وردا عن استفسار أريبيان بزنس حول المبالغة في تبسيط الإقدام على هذه الفكرة، أشارت متحدثة باسم الشركة بأن افتتاح مطعم في دبي ليس بالامر الهين فهناك الكثير من الجوانب التي يجب الانتباه لها ويجري غالبا اهمالا مثل ميزانية تدريب الموظفين وادارة النفايات وهندسة قائمة الطعام واختيار المقاولين المناسبين.

وعن كلفة خدمات الشركة وعناء إدارة المطعم الحقيقية ، أجابت بالقول إن الكلفة تتوقع على عوامل عديدة مثل طبيعة المطعم، كما أن ميزانية افتتاح المطعم تشمل نفقات التشغيل في دراسات الجدوى الاقتصادية وتأخذ هذه بعين الاعتبار الموقع والحجم وفكرة المطعم إلخ.

واستفسر أريبيان بزنس عن صوابية افتتاح مطعم دون إدراك جوانب عديدة مثل أهمية الموردين وتحمل السوق لمنافسة جديدة مع وجود أعداد كبيرة من المطاعم في المدينة.

وكانت الشركة قد أشارت في بيان يروج لخدماتها أنها توضح تكاليف افتتاح 3 أنواع مختلفة من المطاعم الأول بكلفة 100 ألف دولار لما تسميه نموذج المطبخ السحابي (أي يعتمد التوصيل فقط). ومن الممكن توقع صرف مستثمرو المطاعم متوسط نفقات رأسمالية 500,000 دولار أمريكي فصاعدًا على مطاعم الخدمة الكاملة. فيما يكلف المطعم الصغير قرابة 250 ألف دولار.

من خلال البحث في أكثر ثلاث أنواع من المطاعم التي عليها الطلب بشكل مناسب منذ بداية الجائحة، نتشارك رؤيتنا معكم بناءًا على مئات المطاعم التي ساعدتها شركة RSI في دبي، من خلال دراسات جدوى لكمال التنفيذ،” غابرييل ف. ماذر، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Restaurant Secrets Inc.

نموذج 1: مطاعم الخدمة الكاملة- FSR

هذا النوع من المطاعم هو الأكثر انتشارًا في مجال الأطعمة والمشروبات، يعتمد على تحقيق التجربة الكاملة من تناول الطعام والخدمة والتوصيل. يتطلب فتح هذا النوع من المطاعم موارد كبيرة كما يحتاج جهود ضخمة من حيث التشغيل والإدارة المالية ومصادر الموارد.

من الممكن أن يكلف متوسط الإيجارات في موقع رئيسي من وسط مدينة دبي إلى جميرا ما بين 70 إلى 250 دولار أمريكي لكل قدم مربع. وبما أن تنفيذ تجربة الخدمة الكاملة يحتاج مساحة تتراوح ما بين 1،500 إلى 5،000 قد مربع، إذن الإيجار السنوي لمثل هذه الوحدة قد يتراوح بين 70،000 إلى 1،000،000 وأكثر.

وتتراوح تكاليف البناء والتصميم ما بين 150 إلى 600 دولار أمريكي لكل قدم مربع. وكلما زادت مساحة الوحدة، ارتفعت التكلفة التشغيلية القائمة على العمالة والصيانة والمرافق والمقاعد اللازمة لتهيئة الوحدة.

تتمتع الوحدات ذات المساحات الكبيرة بميزة جيدة، وهي أنها تستوعب المزيد من المقاعد، ومجال الأطعمة والمشروبات قائم على متوسط إنفاق الشخص مقابل عدد الأشخاص الذين يٌقدم لهم الخدمات يوميًا. ومع أن بناء مفهوم قوي وإنشاء منتج عظيم والالتزام بمعايير الصناعة في التحكم التشغيلي جميعها أمور غاية في الأهمية لكسب عوائد مربحة، رغم ذلك، فإن مشاريع الأطعمة والمشروبات قابلة للتوسع في النهاية، من خلال فتح فروع تنتسب للمواقع الرئيسية في مواقع سوقية مختلفة مستهدفة.

يصل متوسط الإنفاق الرأسمالي للموقع الرئيسي 500،000 دولار أمريكي فصاعدًا، حيث يشمل تصميمات داخلية انستجرامية، وتقديم منتج رائع وعلامة تجارية مميزة بكل تفاصيلها بالإضافة إلى ميزانيات التسويق والموظفين.

نموذج 2: المطبخ السحاب، وحدة التوصيل

يعتبر هذا القطاع هو الأسرع حاليًا من حيث النمو في مجال الأطعمة والمشروبات، بجانب الكثير من المطابخ المعتمة التي تعرض أسعار إيجارية معقولة، يتراوح حجم المطبخ السحابي ما بين 19 إلى 21 متر مربع.

وتتراوح تكاليف استئجار مساحة بدون معدات ما بين 2،000 إلى 2،200 دولار أمريكي في الشهر، لكن إذا كان المطبخ يشمل المعدات فإن التكاليف ستبدأ من 4،700 دولار أمريكي فما فوق، يعتمد هذا على الشخص الذي ستؤجر منه وعلى المنطقة التي يقع بها المطبخ. ولأجل ضمان الربح، يجب أن يقع المطبخ ضمن نطاق توصيل قوي وذو كثافة سكانية عالية.

وفي حال ان احتجت لشراء معدات للمطبخ فإن متوسط التكلفة بحد أدنى30،000 دولار أمريكي وتصل إلى 100،000 دولار أمريكي، ويعتمد ذلك على المتطلبات المرادة. هناك ميزتان لفتح مطبخ سحابي وهو أنك يمكنك إدارة عدة علامات تجارية من خلال مطبخ واحد، الميزة الثانية وهو أنك لست بحاجة لموظفين خدمة.

تبدأ التكلفة الرأسمالية المعقولة للمطبخ السحابي من 100،000 دولار أمريكي.

نموذج 3:الفتحة في الجدار، مفهوم مركز

انتشر نموذج مطاعم الفتحة في الجدار، بمتوسط مساحة 1،000 متر مربع،وأصبح أكثر شهرة منذ بداية الجائحة. يزدهر هذا النوع من المطاعم بالكلام الشفهي وطريقة الجذب المرحة أو البسيطة. يتطلب هذا النوع قائمة طعام صغيرة ومركزة ويُمكن استخدام أي مطبخ بالسعر المناسب وجزء من التخطيط.

من الممكن أن تصل تكلفة إيجارات هذا النوع إلى 30 دولار لكل متر مربع ويعتمد بشكل أساسي على الموقع، وبسبب المساحة الصغيرة سنجد أن تكاليف التوظيف والتصميم محدودة للغاية.

لضمان نجاح هذا المشروع، فأنت بحاجة إلى أن الفتحة التي في الجدار تطل على مزيج سكاني وتجاري بجانب خطة توصيل طلبات ممتازة. هذا النموذج قابل للتطوير للغاية أو من الممكن اعتماده للتوسيع ، غير أنه يمنحك بعض الامتيازات.

يصل متوسط النفقات الرأسمالية لهذا النوع إلى 250،000 فما فوق، يشمل موقع حيوي يقدم منتج وتغليف رائع وذو حضور مميز ودائم على الإنترنت بالإضافة إلى علامة تجارية شاملة وممتازة بجانب ميزانيات التسويق والموظفين.

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