السعودية: الاستثمارات المحلية تقود التعافي الاقتصادي وتوقعات بارتفاع مبيعات التجزئة وتحسين معدلات التوظيف

وفي أعقاب الانخفاض القياسي في إجمالي الناتج المحلي للمملكة العربية السعودية بنسبة 4.1% في العام 2020، تبدو آفاق التعافي في 2021 واعدة للغاية، حيث من المتوقع أن يصل نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي إلى 2.8%، والذي يعكس تحسناً عن توقعات النمو بمعدل 2.4% في وقت سابق من هذا العام. وبحسب تقرير المستجدات الاقتصادية لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW، عاد إجمالي الناتج المحلي غير النفطي للمملكة بالفعل إلى مستويات ما قبل الجائحة، ومن المقرر أن يستمر في الانتعاش مع رفع القيود في جميع أنحاء العالم، وتنفيذ استراتيجيات استثمار قوية داخل المملكة. وستستمر التوقعات لظروف العمل في التحسن نظراً لتصاعد مستويات الطلب، مع نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 2.4% هذا العام.

وفي حين أن المخاوف بشأن تفشي فيروس كورونا في المستقبل لا تزال تلوح في الأفق، وتؤثر على تفاؤل الأعمال، توضح مؤشرات النشاط إلى أن النمو يكتسب زخماً. وارتفع المؤشر الرئيسي لمدراء المشتريات (PMI) إلى 56.4 في شهر مايو، وهي أعلى قراءة منذ يناير. ونظراً لارتفاع أعداد الذين تلقوا اللقاح وتخفيف القيود، من المتوقع أن يؤدي ارتفاع مبيعات التجزئة ومستويات الترفيه إلى تحسين معدلات التوظيف.

ويوضح التقرير إلى أن الاستثمار المحلي سيكون محورياً لاقتصاد المملكة، حيث تطبق الحكومة استراتيجيات في إطار حملة استثمارية تهدف إلى تحقيق رؤية السعودية 2030. وفي مواجهة ضعف الاستثمار الأجنبي المباشر، كشفت الهيئات السعودية المعنية عن برنامج استثماري واسع (شريك) بقيمة 12 تريليون ريال سعودي (3.1 تريليون دولار أميركي) بحلول عام 2030. وبقيادة المؤسسات المحلية، بما في ذلك صندوق الاستثمارات العامة، من المقرر أن يضخ البرنامج 40 مليار دولار أميركي سنوياً في العامين 2021-2022 لتعزيز نمو القطاع الخاص.

كما أجرت الحكومة السعودية إصلاحات تجارية واجتماعية مهمة، حيث نفذت تدابير مواتية للأعمال ساعدت على الارتقاء بمكانة المملكة في التصنيفات الدولية، مثل تقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي. وعلى مدار العام الماضي، بدأت في الظهور أيضاً خطط لمشاريع عملاقة مثل “نيوم”.

ووفقاً للتقرير، من المتوقع أيضاً أن تتعافي معدلات استحداث الوظائف في النصف الثاني من هذا العام، مع الإنفاق الاستثماري لتعزيز الوظائف للمواطنين، مما يؤدي إلى تخفيف الضغط على القطاع العام المتضخم بالفعل. وانخفض معدل البطالة بين المواطنين السعوديين إلى 12.6% في الربع الأخير من 2020، بتحسّن من 14.9% في الربع الثالث، بينما تظهر الديناميكيات الأخيرة في سوق العمل أن المزيد من النساء يدخلن سوق العمل، مما يبرز مدى نجاح وفاعلية الإجراءات المتخذة لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 فيما يتعلق بمشاركة المرأة في القوى العاملة.

وبالنسبة لصناعة النفط، فإن ارتفاع أسعار النفط هذا العام سيعزز الأموال الحكومية على الرغم من انخفاض إنتاج النفط في إطار اتفاقية أوبك+. وتعتمد الحكومة على مبيعات النفط لنحو نصف الإيرادات المالية، على الرغم من الجهود المبذولة للتنويع، بما في ذلك إدخال ضريبة القيمة المضافة ثم زيادتها. ومع ذلك، فإن إجراءات التنويع المالي تتغذى من خلال الإيرادات غير النفطية مع زيادة ضخمة بنسبة 75% في الدخل الضريبي، مما يعزز الإيرادات غير النفطية بنسبة 39% على أساس سنوي في الربع الأول من 2021. ومن المقرر أن ينخفض العجز المالي بشكل كبير إلى 1.5% من إجمالي الناتج المحلي من 11.2% في 2020 عندما خفّضت جائحة كوفيد-19 أسعار النفط، وهو أفضل مستوى له منذ العام 2013. ومن المتوقع أيضاً أن يستفيد قطاع الهيدروكربونات من ارتفاع إنتاج النفط في النصف الثاني من العام.

وقال مايكل آرمسترونغ، المحاسب القانوني المعتمد والمدير الإقليمي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا: “لطالما اعتمد اقتصاد المملكة العربية السعودية على النفط بشكل كبير. وبالرغم من أن القطاع النفطي لا يزال يمثّل عبئاً على النمو الإجمالي، إلا أن جهود التنويع التي تبذلها المملكة لتحقيق رؤية السعودية 2030 تمضي بصورة جيدة للغاية، وتلعب بالفعل دوراً كبيراً في الانتعاش الاقتصادي. ومع تحسّن البيئة العامة للأعمال، من خلال السياسات والمبادرات المحفزة مثل حملة الاستثمار، نتوقع أن يساعد ذلك على خلق فرص للعمل في القطاع الخاص”.

من جانبه، قال سكوت ليفرمور، المستشار الاقتصادي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW وكبير الخبراء الاقتصاديين في “أكسفورد إيكونوميكس”: “كانت هناك تحسينات كبيرة في الطلب وظروف العمل في المملكة العربية السعودية، والتي حظيت بالدعم من خلال الخطوات التي اتخذتها الحكومة لإعادة الحياة الطبيعية بالمملكة، وزيادة فرص التوظيف. ومع ذلك، فإن استمرار حالة عدم اليقين فيما يتعلق بالسفر من شأنه أن يقلل من جذب العمالة الأجنبية، خاصة مع زيادة تكاليف المعيشة بسبب ارتفاع ضريبة القيمة المضافة، والمساعي المتواصلة لتوطين القوى العاملة”.

ويشير تقرير المستجدات الاقتصادية أيضاً إلى أن التضخم الرئيسي لا يزال مرتفعاً بعد رفع ضريبة القيمة المضافة ثلاث مرات في يوليو 2020. واستقر تضخم الغذاء، بينما أدى انخفاض الطلب من الوافدين إلى انخفاض تكاليف الإسكان. وعلى الرغم من الزخم الإيجابي للنمو نتيجة للانتعاش الاقتصادي المحلي، فإن نمو الأسعار سينخفض في النصف الثاني مع بدء تأثير القاعدة الضريبية، ويتوقع التقرير أن يبلغ متوسط التضخم 4.1% هذا العام.