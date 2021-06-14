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إطلاق متجر إلكتروني لمنتجات مستوحاة من نتفليكس

أطلقت «نتفليكس» متجرا إلكترونيا لبيع المنتجات المستوحاة من شخصيات و أفلام ومسلسلات نتفليكس.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
إطلاق متجر إلكتروني لمنتجات مستوحاة من نتفليكس

أطلقت «نتفليكس»، الخميس، أوّل متجر إلكتروني لبيع المنتجات المرتبطة بمسلسلات المنصة العملاقة في مجال البثّ التدفّقي. وتتضمن الرفوف الافتراضية قمصان «تي شيرت» وسترات عليها علامة مسلسلي الرسوم المتحركة «ياسوكي» و«إيدن» ويتوقع أن تصل قيمة سوق المنتجات المرتبطة بالأفلام والمشاهير (المرشندايز Licensed Merchandise) إلى حوالي 338 مليار دولار خلال ستة أعوام.

يعرض المتجر الافتراضي ملابس وقطع تزيين مستوحاة من شخصية «لوبين»، مصممة بالتعاون مع متحف اللوفر الباريسي، وفق بيان للمجموعة الأميركية. علماً بأنّه بعد خمسة أشهر على إطلاق العمل الذي استحال أحد أبرز نجاحات «نتفليكس» في 2021، عاد مسلسل «لوبين» (بطولة عمر سي)، مؤخرا في الموسم الثاني.
كما تتيح «نتفليكس» منتجات «بإصدارات محدودة وحصرية مختارة بعناية، بصورة منتظمة»، وفق نائب رئيس المجموعة جوش سايمن الذي أوضح أنّ عمليات البيع ستمتد إلى بلدان أخرى غير الولايات المتحدة في الأشهر المقبلة.

يذكر أن الاستثمار بمنتجات وعلامات تجارية مستوحاة من مشاهير وأعمال فنية يحقق إيرادات أكبر من عوائد أعمال الأصلية كما يحصل مع نجم موسيقى الراب الأمريكي كاني ويست الذي قفزت ثروته لمستويات قياسية لا من عوائد أعماله الموسيقية بل بفضل مبيعات العلامة التجارية التي أطلقها.

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