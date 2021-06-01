مجموعة رسملة تستحوذ على سوبر ماركت تيسكو في مانشستر

أعلنت مجموعة رسملة اليوم عن استحواذها على متجر “تيسكو سوبرستور” (“الأصول”) الواقع في منطقة هاترسلي بمقاطعة مانشستر البريطانية وذلك مقابل مبلغ 28.6 مليون جنيه إسترليني (40 مليون دولار أمريكي).

يتّكون المتجر ، التي تم إنشاؤه في عام 2012، من سوبر ماركت حديث يمتد على مساحة صافية للمبيعات تبلغ 100,365 قدمًا مربعًا بالإضافة إلى موقف سيارات مخصّص للعملاء ومحطة للوقود.

واستحوذ “صندوق رسملة للدخل طويل الأجل” التابع لرسملة على الأصول من خلال عقد إيجار مستمر الصلاحية لمدة 15.8 عاماً، وسيتم تمويله من خلال تسهيلات متوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة 17.1 مليون جنيه إسترليني مقدمّة من مصرف أبوظبي الإسلامي.

وقال إريك سواتس، المدير التنفيذي الأول لدى بنك رسملة الاستثماري المحدود و هو مديراستثمار الصندوق : “توفر هذه الأصول لمستثمرينا مصدراً جذابًا للدخل وفرصة لتنويع استثماراتهم في بقع جغرافية وقطاعات أوسع. ويشكّل موقع الأصول جزء رئيسي من قدرة “تيسكو” على تلبية احتياجات البقالة عبر الإنترنت في المنطقة من خلال توفير خدمة التوصيل إلى المنازل وخدمة “أنقر واستلم” ضمن نطاق المجتمع المحّلي”.

وأضاف سواتس: “يشكل هذا الاستثمار جزءًا من برنامج استثماري أوسع يركز على المملكة المتحدة والذي نتطلع من خلاله إلى زيادة الاستثمارات في قطاع الخدمات اللوجستية واستراتيجيات المعيشة والرعاية الصحية وعلوم الحياة.”

من جانبه قال روجيرو لوموناكو، مدير”صندوق رسملة للدخل طويل الأجل : “تتوافق عملية الاستحواذ على سوبر ماركت “تيسكو” متعدد القنوات مع استراتيجيتنا الخاصة بالاستثمار في الأصول المولّدة للدخل على المدى الطويل. وسنواصل بناء محفظتنا العقارية من خلال عقد المزيد من الصفقات الاستثمارية قبل نهاية العام”.

ويصل حجم استثمارات مجموعة رسملة في العقارات والأسهم الخاصة والخدمات المالية والتكنولوجيا في بريطانيا إلى أكثر من 530 مليون جنيه إسترليني (750 مليون دولار)، وذلك بالشراكة مع مستثمرين خليجيين، فيما تخّطط المجموعة لاستثمارات إضافية في بريطانيا بقيمة مليار جنيه إسترليني (1.4 مليار دولار أمريكي).

وأكملت مجموعة رسملة مؤخراً عملية بيع لأحد المرافق اللوجستية التابعة لشركة “أمازون” في المملكة المتحدة وذلك لصالح شركة “نايت فرانك لإدارة الأصول”.