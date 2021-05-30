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Posted inتجزئة

دبي تشهد أول فعالية لـ “البيع عبر البث المباشر” في المنطقة

آلية مبتكرة للمبيعات تعزز مكانة الإمارة كعاصمة عالمية للتسوق

محرر في الموقع by محرر في الموقع
دبي تشهد أول فعالية لـ "البيع عبر البث المباشر" في المنطقة

أعلنت مرسانا كومينيكيشنز ، شركة التسويق والاستشارات العالمية، عن إطلاقها أولى فعاليات البيع عبر البث المباشر اليوم 31 مايو بالتعاون مع مجموعة أباريل وذلك عبر منصتها للتسوق الإلكتروني 6thstreet.
تستمر فعالية التسوق عبر البث المباشرة لمدة تتراوح من 45 إلى 60 دقيقة، عبر منصة 6thstreet التي ستستضيف بدورها شخصيات مؤثرة للتعريف بمنتجاتها والتواصل بشكل مباشر مع العملاء والتفاعل معهم للإجابة على أية استفسارات بخصوص تلك المنتجات عبر خاصية الدردشة، ويستطيع العملاء إضافة تلك المنتجات إلى سلة التسوق مباشرة خلال الفعالية.

وبهذه المناسبة، قال  يوسف سهيل مدير قسم التسويق المسؤول عن المؤثرين والعلاقات المؤسسية: “تسعى مجموعة أباريل إلى قيادة قطاع التجارة الالكترونية، لذا نحن حريصون على استحضار ومواكبة أحدث التقنيات في العالم. ونتطلع بحماس لفعالية البيع عبر البث المباشر التي تستضيفها منصة التسوق 6thstreet لاسيما كونها تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة”.

يوفر البيع عبر البث المباشر تجربة تفاعلية شخصية مع العملاء، وقد شهد مؤخراً نمواً متسارعاً مستفيداً من الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كوفيد-19 ، ويعتبر قطاع مستحضرات التجميل والأزياء سباقين في تبني هذا المفهوم، ولكن سرعان ما توسع ليشمل قطاعات أخرى مثل السيارات والعقارات.

وبحسب المختصين ستصبح تقنية البيع عبر البث المباشر جزء من استراتيجيات الشركات التي تسعى إلى رفع مبيعاتها عبر أساليب مبتكرة وغير تقليدية.

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