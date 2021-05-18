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Posted inتجزئة

الإمارات: شروط لاسترداد القيمة المضافة للسياح

أوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب، أن هناك عدة شروط لاسترداد القيمة المضافة للسياح، يجب توفرها مثل أن يكون السائح قادما من خارج الدولة، ويكون داخل الدولة وقت الشراء

محرر في الموقع by محرر في الموقع
الإمارات: شروط لاسترداد القيمة المضافة للسياح

 أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية، أن هناك عدة شروط يجب توفرها لاسترداد قيمة  الضريبة المضافة للسياح.

وأوضحت أنه يشترط أن يشتري السائح بضائعه من تاجر تجزئة مشارك ومسجل حسب الأصول في نظام رد ضريبة القيمة المضافة للسياح لدى الهيئة الاتحادية للضرائب, وفقاً لبيان صحفي.

وأضافت أنه يشترط ألا تكون السلع التي اشتراها السائح مُستثناة من الاسترداد.

وأن يتم توريد السلع الخاضعة لنظام رد الضريبة للسياح إلى سائح قادم من خارج الدولة، ويكون داخل الدولة عند شراء السلع من المورد.

وأن يكون قصد السائح عند تاريخ التوريد مغادرة الدولة خلال 90 يوماً من تاريخ التوريد مصطحباً معه السلع التي قام بشرائها.

وأن يتم تصدير السلع ذات العلاقة من قبل السائح إلى خارج الدولة خلال 3 أشهر من تاريخ التوريد.

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