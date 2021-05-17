أغذية تستكمل صفقة الاستحواذ على شركة النبيل للصناعات الغذائية

سيشكل هذا الاستحواذ أول دخول لمجموعة أغذية إلى قطاع الأطعمة المجمدة وذلك عبر علامة تجارية راسخة لديها سجل حافل بالنمو والنجاح على مدى أكثر من 75 عاماً، وتمتلك شبكة توزيع محليّة ودولية تضم أكثر من 20 سوقاً. وستعزز عملية الاستحواذ محفظة منتجات المجموعة عبر إضافة منتجات اللحوم المجمّدة إلى منتجات التمور، والمياه المعبأة، والدقيق، وأعلاف الحيوانات.

وسيكون لمجموعة أغذية تواجد قوي في السوق الأردنية للمرة الأولى، مما يتيح فرصاً كبيرة للبيع المتقاطع. وستستفيد المجموعة من خلال عملية الاستحواذ من إمكانية الوصول الفوري إلى مصادر دخل جديدة، وتوسيع شبكة التوزيع وقاعدة المنتجات على مستوى المنطقة، فضلاً عن تعزيز الأداء المالي والربحية.

وقد وافق مجلس إدارة مجموعة أغذية مؤخراً على عملية الاستحواذ الاستراتيجي على حصة الأغلبية في شركة الإسماعيلية للاستثمار الزراعي (“أطياب”)، وهي الشركة الرائدة في مجال إنتاج اللحوم والدواجن المجمدة في مصر. وتأتي هذه الصفقة في إطار توسع مجموعة أغذية في قطاع اللحوم المجمدة وتعزيز حضورها في القطاع.

وبهذه المناسبة، قال آلان سميث، الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية: “يسرنا أن نرحب بشركة النبيل للصناعات الغذائية كجزء من عائلة أغذية، بدعمٍ من شركة “القابضة” (ADQ)، وكلنا ثقة بأن هذه الصفقة ستضع مجموعة أغذية في طليعة قطاع اللحوم المجمدة والمبردة الذي يشهد نمواً سريعاً. نحن ملتزمون بدفع نمو أعمال شركة النبيل للصناعات الغذائية ومكانة علامتها التجارية بدعم من المركز المالي القوي والعمليات الإقليمية والخبرة الواسعة لمجموعة أغذية. ونحن على ثقة تامة من تحقيق نمو كبير في الأسواق الحالية والجديدة”.

وأضاف قائلاً: “تأتي عملية الاستحواذ هذه بما يتماشى مع استراتيجية المجموعة لعام 2025 الرامية إلى تحديد الفرص الجديدة والواعدة في المنطقة على مدى السنوات الخمس المقبلة، والتي ستعزز من ريادة المجموعة في القطاع، وتحقق قيمة كبيرة لجميع أصحاب المصلحة المعنيين، بالإضافة إلى مواصلة تحقيق الأرباح من خلال اتباع نهج يرتكز على المستهلك”.

استحوذت أغذية على حصة 80% من شركة النبيل للصناعات الغذائية، تشمل الاستحواذ على حصة 60% من “القابضة” (ADQ)، وهي إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، عبر أداة قابلة للتحويل، بالإضافة إلى حصة 20% ستستحوذ عليها أغذية من شركة “ايديال هولدنج ليميتد” مقابل دفعة نقدية. والسعر الثابت الذي سيتم تحويل الأداة عنده إلى أسهم في “أغذية” هو 5.50 درهم إماراتي للسهم الواحد، لتبلغ قيمة حقوق الملكية لحصة 60% من النبيل للصناعات الغذائية 394 مليون درهم إماراتي.

تجدر الإشارة إلى أن شركة النبيل للصناعات الغذائية تتمتع بسعة إنتاجية تبلغ 43 ألف طن سنوياً وأكثر من 600 منتج، وتعدّ من أبرز الشركات الإقليمية العاملة في القطاع من حيث البحث والتطوير، وستعزز هذه الإمكانات من جهود البحث والتطوير في مجموعة أغذية، مما يفتح الآفاق لتطوير منتجات جديدة بهوامش ربح أعلى، بالإضافة إلى مواكبة متطلبات المستهلكين وآخر التوجّهات في القطاع الاستهلاكي.