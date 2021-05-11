سوديكسو تتعاون مع لين باث لإطلاق تقنية من الجيل المقبل قائمة على الذكاء الاصطناعي لتقليل هدر الطعام

عقدت سوديكسو الشرق الأوسط، شراكة مع Leanpath، الشركة العالمية الرائدة في ابتكار حلول هدر الطعام، وذلك لإطلاق منصة متقدّمة ترمي إلى الحد من هدر الطعام. وتأتي هذه الشراكة في إطار مبادرة سوديكسو “نحو غد أفضل 2025” (Better Tomorrow 2025) والتزامها بالحد من النفايات، إذ ستطلق سوديكسو الشرق الأوسط منصة WasteWatch (WWxLP) المدعومة بنظامLeanpath رسميًا في الربع الثالث من العام 2021 عبر 41 موقعًا تشغيليًا في قطاعات الرعاية الصحية والشركات والطاقة والموارد والدفاع.

وتضع مبادرة سوديكسو “نحو غد أفضل 2025” مهمة الحد من طمر النفايات وتقليل هدر الطعام بنسبة 50% في صلب أولوياتها. وبغية تحقيق هذه التطلعات، أطلقت سوديكسو المنصة الصديقة للبيئة والقائمة على خوارزميات الذكاء الاصطناعي التي تعمل على توفير مجموعات بيانات مؤتمتة من خلال قياس فضلات الطعام اليومية قبل الاستهلاك وبعده وتحليل مقاييسها كوزن الطعام وكميته ونوعه.

وتقوم منصة WWxLP بجمع البيانات الخاصة بفضلات الطعام، وتحديد مواضع الهدر، ومشاركة التغييرات التشغيلية والسلوكية المطلوبة للتخلص من الفضلات. كذلك، تخدم منصة الذكاء الاصطناعي أهداف الشركة المتمثّلة بالحد من هدر الطعام عن طريق استخدام البيانات الذكية لتحديد الأهداف وتسهيل تنفيذها عبر العمليات التشغيلية ومشاركة المرئيات الآنية المعمقة حول التأثيرين المالي والبيئي الناجمين عن هدر الطعام.

وفي هذا السياق، علّق رشيد نجيم، الرئيس التنفيذي لشركة سوديكسو الشرق الأوسط، قائلًا: “لطالما كانت الاستدامة في صميم قيم سوديكسو. ونظرًا لكوننا شركة تقدّم خدمات “جودة الحياة”، نحن نؤمن بالأهمية البالغة للمناخ والبيئة الصحية في تحسين جودة الحياة والازدهار البشري على المدى الطويل. وأنا على ثقة بأن منصة WWxLP ستدعم أهدافنا في الحد من هدر الطعام كما وستساهم في تعزيز سلامة البيئة من حولنا بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة 2030”.

ووفقًا لوزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات، فإن هدر الطعام يكلّف الحكومة ما يقدّر بنحو 3.5 مليار دولار سنويًا. ومن هذا المنطلق، تم تصميم منصة WWxLP لمعالجة مشكلة فضلات الطعام بالتوازي مع تعزيز الكفاءات الاجتماعية والبيئية والتشغيلية، الأمر الذي يتعذّر تحقيقه من خلال التدابير البديلة مثل التسميد والتبرعات الغذائية. وفي الربع الثالث من العام 2019، كانت سوديكسو الشرق الأوسط قد انتقلت إلى مرحلة التفعيل التجريبي لمشروع WWxLP في الإمارات العربية المتحدة، حيث سجلت المنصة 11,072.82 كيلوغرامًا من إجمالي هدر الطعام عبر 5 مواقع على مدار ستة أشهر.

ويعدّ هدر الطعام قضية عالمية بالغة الأهمية، إذ يتم هدر 1.3 مليار طن من الطعام سنويًا، ما يؤدي إلى زيادة نسبتها 8% من انبعاثات الغازات العالمية المسبّبة للاحتباس الحراري. ونظرًا لقضية المناخ الملحّة حاليًا، تعدّ سوديكسو أول شركة خدمات غذائية توائم هدفها مع اتفاقية الأمم المتحدة في باريس للحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية. كذلك، تسعى سوديكسو إلى تحقيق أهداف مبادرة Science BasedTargets (SBTi) المدعومة من الميثاق العالمي للأمم المتحدة لتخفيض انبعاثات الكربون بنسبة 34% عبر جميع مواقعها التشغيلية بحلول العام 2025.