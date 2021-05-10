أحدث توجهات التسوّق التي ستقود تعافي قطاع التجزئة

أظهر أحدث تقارير غرفة تجارة دبي توقعات مستقبلية إيجابية لقطاع تجارة التجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث من المتوقع أن تصل المبيعات إلى 58 مليار دولار بحلول نهاية عام 2021. ومن هنا من الضروري إلقاء نظرة على التطوّرات والتوجهات التي أوصلت السوق إلى هذا الانتعاش القوي . وقد تصدّرت دولة الإمارات مشهد إنفاق الأسر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مما ساهم في انتعاش تجارة التجزئة بعد تغييرات عديدة في رحلة العميل ساهمت في كل ذلك.

مع التحول الذي طرأ على رحلة العميل، ينبغي لتجار التجزئة دعم الاحتياجات المتغيرة لعملائهم والتكيف معها. ومع عودة السوق إلى الاستقرار، نجد أنفسنا أمام معايير جديدة لسلوك التسوق الاستهلاكي مما يخلق فرصة فريدة لتجار التجزئة لتعزيز عروضهم والتجربة التي يقدمونها للعميل. وتعد جمبو للتجزئة من أبرز الشركات الرائدة في سوق الإمارات العربية المتحدة حيث تواصل الابتكار والتميز في تقديم الخدمات والمنتجات التي تحسن تجربة التسوّق.

على مدار العام الماضي، لاحظنا التوجهات التالية في سوق التجزئة في دولة الإمارات:

التوصيل

لا يتوقع العملاء خدمة توصيل سريعة فحسب، ولكنهم أيضاً يبحثون عن مستويات راحة وملاءمة أعلى من تجار التجزئة فيما يتعلق بخيارات التوصيل نظراً لتفضيلهم الحفاظ على التباعد الاجتماعي. ويساعد خيار توفير أوقات توصيل مفضلة العملاء على اختيار استلام منتجاتهم في تاريخ أو وقت يناسب جدولهم الزمني. وفي حال احتاج العملاء لطلبات مستعجلة، يمكن لميزة خدمات التوصيل السريع في غضون ساعات قليلة أن توفر قيمة استثنائية للمستهلكين. هذا وتكتسب خدمات الاستلام إقبالاً متزايداً كونها تساعد العميل على تجنب الأماكن المزدحمة. هذه الخيارات المتنوعة تساعد الشركات على تحسين استخدامها للموارد لتقديم تجربة أكثر ملاءمة وراحة للعميل. ومنذ أن بدأت جمبو في تقديم هذه الخيارات، تمكنا من تحسين كفاءة توجيه المركبات لدينا مما حقق لنا توصيل أكثر من 95% من الطلبات في الوقت المحدد مع زيادة كبيرة في الإنتاجية. كما تحسن مستوى رضا العملاء عند التوصيل بشكل كبير مما أدى إلى زيادة بنسبة 30% في معدلات تكرار الشراء.

تجربة العميل

بينما تستمر المنصات الرقمية في رفع مستوى تجربة المستخدم، لا يزال التسوق في المتجر يوفر للعملاء فرصة أفضل للمس المنتجات ورؤيتها عن قرب قبل الشراء. بالنسبة للمشتريات ذات الإقبال المرتفع مثل منتجات أسلوب الحياة والتكنولوجيا، فتعتبر هذه العناصر مرحلة مهمة في رحلة العميل. ويمكن أن يوفر التفاعل المباشر مع خبراء البيع المتخصصين معلومات مفيدة للعملاء أثناء اتخاذ قرار الشراء. ويتوقع العملاء الحاليون الذين يختارون العودة إلى زيارة المتاجر بشكل مباشر جودة خدمة أفضل وتواجد موظفي بيع متخصصين لاسيما عندما يتعلق الأمر بالإلكترونيات. وحتى حين يكون إقبال المستهلكين على المتجر أقل، يمكن لمتاجر التجزئة الاستفادة من الموظفين لمساعدة المستهلكين عبر الإنترنت ودعوتهم لزيارة المتجر بشكل مباشر لاستكمال المراحل الأخيرة من رحلة الشراء.

لقد اعتمدنا على موظفي متجرنا وموظفي مركز الاتصال لمساعدة العملاء عبر الإنترنت ودعم استكمال رحلات الشراء سواء عبر الإنترنت أو في المتجر. كما أنّ البيع باستخدام مفهوم Endless Aisle (الجناح اللامتناهي) لتلبية طلبات العملاء على المنتجات التي لا نبيعها في بعض متاجرنا الصغيرة يساعد على استكمال عملية البيع على الفور. منذ إطلاق هذه المبادرات قبل عامين، نجحنا في زيادة مبيعات التجارة الإلكترونية لدينا بنسبة تصل إلى 20%.

مزيج المنتجات

مع تحول عمليات الشراء بعيداً عن السفر والعطلات، بدأ الأشخاص يلجؤون إلى نهج التعافي بالتسوق كبديل للعثور على تكنولوجيا مناسبة لاتباع نمط حياة أكثر إنتاجية وراحة، وبالتالي إنشاء مزيج جديد ومتنوع من المنتجات.

وتطور هذا المزيج من خلال أربع مسارات رئيسية. الأول هو الإنتاجية، فبينما نبذل كل الجهود للعمل والتعلم من المنزل، أدت الحاجة إلى تكنولوجيا أكثر كفاءة إلى شراء منتجات مثل أجهزة الحاسوب المحمولة وأجهزة التوجيه والشاشات وسماعات الرأس. ثانياً، ونظراً لقضاء المزيد من الوقت في المنزل، فقد ازدهرت منتجات الترفيه كترقيات أجهزة التلفزيون الكبيرة وأنظمة الصوت وأجهزة الحاسوب المحمولة والألعاب الإلكترونية. ثالثاً، أصبحت منتجات الراحة مثل أجهزة تنقية الهواء والمكانس الكهربائية ومستلزمات الطهي وأجهزة تنظيم الحرارة من الأولويات لتحقيق بيئة منزلية أفضل. أخيراً، أدت الزيادات في عمليات اختراق البيانات وعمليات التصيد الاحتيالي إلى زيادة التركيز على أمن المنزل ونمو عمليات شراء الكاميرات والأقفال الذكية وبرامج أفضل لمكافحة الفيروسات.

هذا التحول في مزيج المنتجات يستلزم من تجار التجزئة توفير ميزات بحث واكتشاف أفضل لتمكين العملاء من العثور على المنتجات المناسبة ومنظومة الملحقات أو المنتجات الثانوية. وقد أطلقنا مؤخراً عبر موقعنا الإلكتروني أداة توصية تلقائية تستخدم الذكاء الاصطناعي لاختيار الملحق المناسب مع المنتج الرئيسي وأدى ذلك إلى زيادة معدلات بيع المنتجات المرافقة بشكل كبير.

في المحصلة، تستوجب هذه التوجهات الجديدة المزيد من التركيز على دعم العملاء وإعداد الخدمات بشكل يضمن تجربة سلسة في كل جانب من جوانب رحلة العميل. يجب أن يولي تجار التجزئة اهتماماً كبيراً لهذه التغيرات السريعة للتمكنمن تحقيق الريادة في السوق.