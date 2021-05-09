السعودية تحظر الاستيراد من 11 مصنعاً للحوم الدواجن في البرازيل

وأشار التقرير إلى تعديلات في قائمة الهيئة العامة للغذاء والدواء، يظهر ايقاف الاستيراد من تلك الجهات علما أن المملكة استوردت 11% من كامل منتجات لحوم الدواجن في البرازيل سنة 2020.

يأتي تعليق السعودية لاستيراد منتجات لحوم الدواجن في البرازيل في وقت حساس بالنسبة لقطاع الدواجن في البرازيل والتي تواجه ارتفاعًا في التكاليف من ارتفاع أسعار الذرة وضعف الطلب المحلي حيث استنزفت جائحة كوفيد 19 القوة الشرائية ورفعت معدلات البطالة. استحوذت المملكة العربية السعودية على حوالي 11٪ من صادرات الدواجن البرازيلية العام الماضي ، وفقًا لمجموعة الصناعة البرازيلية للبروتين الحيواني.

وقال مسؤولون برازيليون إن 11 مصنعا في البرازيل تمت الموافقة عليها من قبل للشحنات. تشمل منشآت JBS السبعة المدرجة من قبل المملكة العربية السعودية مصانع في باسو فوندو وكاكسياس دو سول في ريو غراندي دو سول وكامبو موراو في ولاية بارانا.

وقالت شركة جي بي إس البرازيلية إنها قامت بالفعل بتحويل الدواجن إلى أسواق أخرى وإنها اتصلت بهيئة الصحة في المملكة العربية السعودية “لمناقشة وفهم” التعليق.

قالت الحكومة البرازيلية إنها علمت بشأن تعليق الاستيراد بعد نشر قائمة جديدة بالمصانع البرازيلية المسموح لها بالتصدير إلى المملكة. وذكرت البرازيل أن القائمة الجديدة التي تستبعد المصانع الأحد عشر أصدرتها الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية.