أكبر شركة مجوهرات في العالم تتوق عن بيع الماس الطبيعي من المناجم

أعلنت باندورا، أكبر شركات بيع المجوهرات في العالم، أنها لن تبيع الألماس المستخرج من المناجم وستتحول إلى الألماس الاصطناعي أي المصنوع في المختبر فقط.

ولا يختلف الألماس الاصطناعي كثيراً عن الماس الطبيعي من حيث الجودة والمزايا ولكنه يأتي بأسعار أقل ب30% من قيمة الماس الطبيعي بمحال البيع بالتجزئة في الأسواق العالمية.

ويأتي ذلك في أعقاب ممارسات صادمة في استخراج الألماس من المناجم وتأثيره على البيئة وممارسات العمل في صناعة التعدين.

الألماس الاصطناعي الذي تتم زراعته في بيئات المختبرات بقدرات تحكم عالية باستخدام مراحل تقنية متقدمة لا يمكن ملاحظة الفرق بينه وبين الألماس الطبيعي حتى من قبل صناع المجوهرات إلا بصعوبة بالغة جدا.

ونجح تسويق هذا الألماس لأنه لا يوصم بسمعة الماس الطبيعي الملطخة بالدماء، بعد توالي تقارير على مدى سنوات حول تورط بعض كبرى شركات الألماس بممارسات مرعبة في دول أفريقية لاستخراج الماس مثل جمهورية أفريقيا الوسطى حيث يجري استغلال غير مشروع للموارد الطبيعية، فضلاً عن الانتهاكات ونزوح المدنيين نتيجة الصراعات التي تغذيها بعض الشركات للاستحواذ على الألماس دون دفع قيمة منصفة لما تصدره من هذه الدول الأفريقية الفقيرة.

ويأتي معظم عمال استخراج الألماس الدموي من الشبان و الأطفال الذين تركوا مقاعد المدرسة ليجبروا على العمل في ظروف مروعة تحت الأرض وتحت الماء في أعماق تصل إلى 25 مترا فضلا عن ممارسات التعذيب و الضرب و العمل القسري مقابل مبلغ زهيد لا يتعدى 0,07 دولار يوميا، وهذه الظروف تترافق مع نزاعات تخلف ملايين القتلى بسبب الصراعات على الموارد ومنها الألماس في أفريقيا ودول أخرى.

ونقلت بي بي سي عن ألكسندر لاسيك، الرئيس التنفيذي لشركة باندورا، قوله إن التغيير جزء من حملة أوسع للاستدامة.

وقال إن الشركة مستمرة في هذا التوجه لأنه “الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله”.

في عام 2020، نما إنتاج الماس المصنع في المختبرات في جميع أنحاء العالم إلى ما بين 6 و 7 ملايين قيراط.

في غضون ذلك، انخفض إنتاج الماس المستخرج إلى 111 مليون قيراط العام الماضي، بعد أن بلغ ذروته عند 152 مليون في عام 2017، وفقا لتقرير صادر عن مركز أنتويرب العالمي للماس (AWDC) وشركة Bain & Company الاستشارية.

وانخفض الإنتاج بشكل كبير في روسيا، كندا، بوتسوانا، وأستراليا.

كان لوباء كورونا تأثير كبير على صناعة الماس. وتقول شركة دي بيرز De Beers، التي تنتج نحو خمس الماس المستخرج في العالم، إن الإنتاج انخفض بنسبة 18 في المئة العام الماضي.

وأدى عدم اليقين الاقتصادي وعمليات الإغلاق إلى تراجع الطلب وانخفاض الأسعار، على الرغم من حدوث شيء من الانتعاش منذ ذلك الحين.

ويتم إنتاج الماس المصنوع في المختبر من قبل شركة باندورا في بريطانيا، وهي الدولة الأولى التي سيتم بيعه فيها قبل طرحة في أنحاء أخرى من العالم.

وسيبدأ سعر المجوهرات الماسية الجديدة من 250 جنيها إسترلينيا (350 دولارا). وعلى الرغم من أن الماس لم يمثل تقليديا سوى حصة صغيرة للغاية، من 100 مليون قطعة تبيعها باندورا في جميع أنحاء العالم كل عام، إلا أن السيد لاسيك يعتقد أن انخفاض الأسعار سيعزز مبيعاته.