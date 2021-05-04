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Posted inتجزئة

السعودية: القطاع الخاص يسجل أعلى مستوى له في 3 أشهر

أظهر مسح اليوم أن نشاط الأعمال في القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية بلغ قمة ثلاثة أشهر في أبريل، ونما نشاط التوظيف للمرة الأولى في خمسة أشهر، إذ تشهد المملكة مؤشرات على التعافي من تداعيات جائحة فيروس كورونا، وفقا لـ”رويترز”.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
السعودية: القطاع الخاص يسجل أعلى مستوى له في 3 أشهر

وارتفع مؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات بالمملكة المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 55.2 في أبريل من 53.3 في مارس، ليظل فوق مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش للشهر الثامن على التوالي.

وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي لدى آي.إتش.إس ماركت “مؤشر مديري المشتريات بالسعودية انتعش في أبريل بما يشير إلى تعزز النمو في مختلف جوانب الاقتصاد غير النفطي. فقد ارتفعت الطلبيات الجديدة بأسرع وتيرة في ثلاثة أشهر مع استمرار تعافي أوضاع الأعمال من كوفيد-19”.

وتقدم المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 58.7 في أبريل من 56.2 في مارس، فيما يرتبط النمو إلى حد بعيد بزيادة الطلبيات الجديدة.
ودفع ارتفاع الطلب الشركات إلى زيادة عدد الموظفين لأول مرة في خمسة أشهر وبأسرع وتيرة منذ نوفمبر 2019.

يعد توسع القطاع الخاص أمرا حيويا لخطط التحول الاقتصادي التي يدعمها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لخلق وظائف وإنهاء اعتماد أكبر مصدر للنفط في العالم على إيرادات الخام.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد 2.9 في المائة هذا العام، بعد انكماش 4.1 في المائة في 2020.

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