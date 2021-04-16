أمازون ستنافس أيكيا وشركات أخرى بتحويل سائقيها لتقديم خدمة التوصيل وتركيب الأثاث والأجهزة

وتخطط الشركة في البداية لتقديم الخدمة في ولاية فرجينيا وسوقين آخرين حيث تكتفي خدمات أمازون حاليا بتسليم الأثاث وفق توقيت متفق عليه ليأتي موظف إلى المنزل ويترك السلعة في غرفة معينة. في بعض المدن ، يمكنك أيضًا الدفع لمقاول من خلال خدمة امازون المنزلية للذهاب إلى منزل الزبون وتركيب منتجات الاثاث وغيرها.

ويتوقع أن تحل أمازون مشكلة الجمع بين خدمة التوصيل إلى داخل المنزل وتركيب الأثاث والاجهزة لتكسب من أرباح خدمات توصيل وتركيب السلع الكبيرة والمعقدة وتقوم حاليا بتدريب الأشخاص على توقعهم عند شراء سلع باهظة الثمن. مع هذا العرض الجديد ، ستقوم أمازون بتدريب السائقين على تجميع الأثاث مثل مجموعات المراتب وتركيب الأجهزة مثل الغسالات.

ذكرت بلومبرغ أن بعض السائقين الحاليين للشركة ليسوا متحمسين لما يمكن أن تعنيه الخدمة بالنسبة لهم ويخشون من أن تفرض أمازون المزيد من التوقعات غير الواقعية عليهم وتوفر لهم تدريبًا غير كافٍ. إنهم قلقون أيضًا بشأن الإصابة بكورونا أثناء العمل. وفي حال تحقق ما أورده التقرير بدقة فسيكون ذلك خطوة حاسمة في معركة الشركة مع منافسين مثل واي فير وأيكيا وغيرهما ففي عام 2019 ، تجاوزت أمازون منافسين كثر لتصبح أكبر شركة تجزئة للسلع المنزلية عبر الإنترنت في الولايات المتحدة.