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Posted inتجزئة

استحواذ مجموعة كمال عثمان جمجوم ذ.م.م على متاجر “ذا بودي شوب” في الإمارات العربية المتحدة

أعلنت مجموعة كمال عثمان جمجوم ذ.م.م. عن استحواذها على متاجر ذا بودي شوب The Body Shop في الإمارات العربية المتحدة، لتصبح الموزع الحصري ومشغل متاجر البيع بالتجزئة لـ “ذا بودي شوب” داخل الإمارات العربية المتحدة.
سيسمح الاستحواذ بتوسيع أعمال المجموعة الناجحة في “ذا بودي شوب” خارج أراضي المملكة العربية السعودية الغربية القائمة.

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استحواذ مجموعة كمال عثمان جمجوم ذ.م.م على متاجر "ذا بودي شوب" في الإمارات العربية المتحدة

قال هشام العمودي، الرئيس التنفيذي لمجموعة كمال عثمان جمجوم: ” يسعدنا، مع هذا التوسع في الإمارات العربية المتحدة، أن نقدم منتجات “ذا بودي شوب” إلى قاعدة عملاء أوسع في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، ولتعزيز شراكتنا الناجحة مع “ذا بودي شوب انترناشونال”. “هذا الاستثمار يجعلنا اليوم أكبر مُشغّلي الامتياز التجاري لشركة “ذا بودي شوب انترناشونال” في سوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يمدنا بالقوة.” وأضاف موضحاً: “لقد أسسنا شركتنا منذ ما يقرب من 35 عامًا مع إطلاق “ذا بودي شوب” في غرب المملكة العربية السعودية. ستترك هذه الخطوة التوسعية بصمة ديناميكية للعلامة التجارية في جولة خليجية ذات سوق مميز”.
وعلّق السيد ديفيد بوينتون، الرئيس التنفيذي لشركة “ذا بودي شوب انترناشونال”: “تمتعت “ذا بودي شوب” بشراكة رائعة مع مجموعة كمال عثمان جمجوم  لمدة 35 عامًا وأنا واثق من أن هذه العلاقة ستنتقل من قوة إلى قوة مع انطلاقنا في المرحلة التالية من رحلتنا معًا. تتمتع المجموعة بفهم عميق للعلامة التجارية “ذا بودي شوب” وتوافق وثيق مع قيمنا وأهدافنا؛ أنا واثق بأننا، جنبًا إلى جنب مع الزخم التجاري القوي الذي بنوه في المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة، سنضمن وصولنا إلى آفاق جديدة معًا في الإمارات العربية المتحدة “.

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