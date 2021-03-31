دبي: إطلاق حملة تسويق لمجمّع التسوّق الصيني في عطلة نهاية الاسبوع

يستضيف “سوق التنين”، مجمّع التسوّق الصيني الضخم الذي تديره “نخيل مولز” ذراع البيع بالتجرئة لـ”نخيل” المطور العقاري الرائد عالمياً، معرضاً للسيارات الخارقة يضم مجموعة من المركبات الأكثر شهرة في هذا المجال في “دراجون درايف” يوم السبت 3 أبريل 2021 من الساعة 4 من بعد الظهر ولغاية 10 مساءاً. وسوف يشهد هذا المعرض الذي يُقام ما بين “سوق التنين 1” و”سوق التنين 2″، عرضاً مشوّقاً لـ100 سيارة كلاسيكية وقديمة ورياضية، بالإضافة إلى السيارات ذات الدفع الرباعي.

ويشكل هذا الحدث الذي تنظّمه “دراجون ويلز” بالتعاون مع أندية سيارات في دولة الإمارات العربية المتحدة، مناسبة رائعة لمشاهدة المحركات القوية والخارقة والتصاميم الفريدة من نوعها التي تستهوي عشّاق السيارات والاستمتاع بمجموعة من الطرز الرياضية والكلاسيكية والخارقة والسيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات مثل “فورد موستانغ” و”دودج تشالجنر هيلكات” و”تويوتا سوبرا” و”نيسان GT-R R35″ و”نيسان z”.

وسوف يستعرض المشاركون في المعرض، قوتهم في منافسات السيارت الخارقة “Battle of the Super Cars” التي تشرف عليها لجنة تحكيم تضم مجموعة من الخبراء الضليعين في مختلف فئات المركبات بما في ذلك: “أفضل سيارة رياضية أمريكية” و”أفضل سيارة رياضية غير أمريكية” و”أفضل سيارة صالون أمريكية” و”أفضل سيارة رباعية الدفع” و”أفضل السيارات المنخفضة” و”أفضل سيارة يابانية شعبية ذات بابين” و”أفضل سيارة رياضية متعددة الاستخدامات”، بالإضافة إلى “أفضل سيارة كلاسيكية”.

كما ستتاح الفرصة أمام الزوار، قيادة واحدة من سيارات الخارقة المئة الشهيرة. وكل ما يتعين على المشاركين القيام به، هو مشاركة صورة لهم مع السيارة الخارقة المفضّلة لديهم في “دراجون درايف” على الإنستجرام باستخدام وسم #DragonWheels.

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