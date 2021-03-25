أبوظبي: حملة تسويقية في مراكز ياس مول والجيمي مول

مع اقتراب عطلة الربيع، يعتزم كل من ياس مول والجيمي مول إطلاق لعبة البحث عن الكنز ضمن المركزين التجاريين، والتي تتضمن جوائز قيّمة وأنشطة ممتعة ستسعد جميع أفراد العائلة. واعتباراً من يوم 26 مارس وحتى 10 أبريل 2021، ستجمع هذه الفعالية أفراد العائلة والأصدقاء ضمن فرق يتعاونون فيها على حل الألغاز الصعبة والفوز بجوائز تصل قيمتها حتى 60,000 درهم إماراتي. وما على الراغبين بالمشاركة سوى إنفاق 50 درهم ضمن أي من متاجر مركزيّ التسوق.

وتهدف هذه الفعالية الرائعة إلى تقريب الأصدقاء وأفراد العائلات والمجتمع عبر تجربة ساحرة تمزج بين حل الألغاز والمغامرات.

وسيحظى المشاركون في رحلة البحث عن الكنز بالفرصة لاختبار سرعة بديهتهم فيما يقومون بحل سلسلة من الأحاجي الغامضة التي تنتظرهم في أرجاء ياس مول والجيمي مول. ويتعين أن تضم الفرق المشاركة من 2 – 4 أعضاء على الأقل، شريطة امتلاكهم هاتفاً ذكياً للولوج إلى تطبيق البحث عن الكنز والذي سيزودهم بتفاصيل حول موقع الكنز، والمهام، وتسجيل أوقاتهم في حل الألغاز. وتنطلق الرحلة في تمام الساعة 10:00 صباحاً وتستمر حتى الساعة 10:00 مساءً من كل يوم، ويمكن لكل فريق إتمام رحلته بالوتيرة التي تناسبه، إلا أن الظفر بالجائزة يتطلب إنجاز جميع المهام بأقصر وقتٍ ممكن لكسب أكبر عدد من النقاط.

ويتعين على الفرق المشاركة اجتياز جميع التحديات عبر التوجه إلى الموقع المحدد لهم بالتعاون فيما بينهم لضمان إنجاز المهمة. وسيتم الإعلان عن الفرق الثلاث الفائزة كل يوم سبت في 27 مارس، و3 أبريل، و10 أبريل – حيث سيربحون جوائز بقيمة 5,000 درهم، و3,000 درهم، و2,000 درهم على التوالي في كلّ من المركزين. كما يمكن للفرق إعادة اللعبة مرات عدّة وتحدي قدراتهم، إلا أنه سيجري اعتماد نقاط مشاركتهم الأولى لربح الجائزة الأسبوعية الكبرى.

ويتعين على الفرق الراغبة بالمشاركة زيارة مكاتب التسجيل في ياس مول أو الجيمي مول، وإبراز إيصال شراء بقيمة 50 درهماً بتاريخ اليوم ذاته من أحد المركزين التجاريين والاستعداد للانطلاق في هذه المغامرة الرائعة.

يشار إلى أن هذا النشاط يلتزم بإرشادات الصحة والسلامة الصارمة التي أقرّتها السلطات المحلية. وسيتم تخصيص مسارات مختلفة للفرق المشاركة لإنجاز مهامهم تجنباً لأي ازدحام وضمان سلامة الجميع.