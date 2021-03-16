السعودية تطلق منتج تمويل الزراعة التعاقدية

الرياض 03 شعبان 1442 هـ الموافق 16 مارس 2021 م واس-أعلن صندوق التنمية الزراعية عن إطلاق منتج تمويلي جديد باسم “منتج تمويل الزراعة التعاقدية”، بهدف تعزيز التسويق لبعض المنتجات الزراعية من المزارع إلى المستخدمين النهائيين من خلال الموزعين والوسطاء وتجار التجزئة أو المزارع الأخرى، وذلك من أجل الاستفادة من الإنتاج الزراعي المحلي وتسويقه بموجب اتفاقية بين المشتري والمزارعين التي تتطلب إنتاج وتسويق منتج أو منتجات المزرعة.

ويعمل الصندوق من خلال هذا التمويل على جمع كل الأطراف المتمثلة في المزارع، والموردين من وسطاء وشركات، وخدمات التسويق، والجمعيات التعاونية.

تمويل الزراعة التعاقدية.. منتج ائتماني جديد من #صندوق_التنمية_الزراعية، بهدف تعزيز التسويق لبعض المنتجات الزراعية من المزارع إلى المستخدمين النهائيين.#التمويل_الصح pic.twitter.com/yZSRW1DDKd — صندوق التنمية الزراعية (@AdfGovSa) March 16, 2021

وأوضح نائب مدير عام الصندوق لقطاع الائتمان بدر بن سليمان المالك أن أهم أهداف التمويل الجديد يتمثل في تأمين إمدادات السلع الزراعية وتسهيل تسويق وبيع منتجات المزارعين المحليين والإسهام في الأمن الغذائي ورفع المخزونات للسلع الأساسية، إضافة إلى أهداف أخرى مثل الإسهام في نمو الناتج المحلي ورفع الصادرات للمنتجات ذات الاكتفاء الذاتي المرتفع، وتوجيه ودعم مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات الزراعية في الداخل، مبيناً أن التمويل خلال المرحلة الأولى يستهدف منتجات: الفواكه، والخضروات، والمحاصيل البعلية، والبن والقمح.

وبين المالك أن “تمويل الزراعة التعاقدية” يعمل على تمويل رأس المال العامل لدعم المزارعين وتقليل المخاطر بين المشترين والمنتجين وزيادة الإنتاج والحصة السوقية وتنويع المنتجات ورفع الكفاءة وزيادة التعاون إضافةً إلى العمل على تخفيض الواردات للمحاصيل المستهدفة من خلال التكامل بين أطراف العقد، ودعم مبادرة الأمن الغذائي في المملكة والمشاركة في خلق فرص عمل للمواطنين وكذلك زيادة استخدام المحتوى المحلي والارتقاء بكفاءة أداء الوظائف والخدمات التسويقية.

يذكر أن صندوق التنمية الزراعية، هو مؤسسة ائتمانية حكومية تقدم منتجات تمويلية متنوعة تلبي مختلف أنشطة القطاع الزراعي في جميع مناطق المملكة، للمساعدة في تنمية هذا القطاع الحيوي ورفع كفاءته الإنتاجية باستخدام أفضل الأساليب العلمية والتقنية الحديثة، وذلك عن طريق تقديم الخدمات الائتمانية المناسبة للعمل على تحقيق الأهداف الإستراتيجية الزراعية للمملكة.