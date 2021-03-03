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Posted inتجزئة

أمريكا تحث السعودية على التخلي عن الوضع الخاص بالدول النامية بمنظمة التجارة

جنيف – (رويترز) – دعت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء السعودية للتخلي عن المعاملة الخاصة والتفضيلية في مفاوضات منظمة التجارة العالمية، مشيرة إلى أن البنك الدولي صنَّف الدولة العضو في مجموعة العشرين بلدا مرتفع الدخل.

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أمريكا تحث السعودية على التخلي عن الوضع الخاص بالدول النامية بمنظمة التجارة
محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية عبدالرحمن بن أحمد الحربي

وفي بيان إلى مراجعة منظمة التجارة العالمية للسياسات التجارية للمملكة، حث الوفد الأمريكي السعودية على تحسين حماية حقوق الملكية الفكرية وعبر عن مخاوف إزاء مراجعات مزمعة لضريبة انتقائية على المشروبات.
وقال إن واشنطن تفضل تحولا إلى ضريبة متدرجة استنادا إلى محتوى السكر مع إعفاء المشروبات التي لا تحتوي على سكر مضاف.

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