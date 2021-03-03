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شركة لحوم نباتية تتعاقد مع ماكدونالدز وكيه إف سي وبيتزا هت

أعلنت مجموعة «بيوند ميت» الأميركية الناشئة التي تصنع شرائح ستيك ونقانق بالاعتماد على مكونات نباتية حصراً، توقيع اتفاقات شراكة مع مجموعتي «ماكدونالدز» و«يام! براندز» (كيه إف سي KFC وبيتزا هت وتاكو بل).

محرر في الموقع by محرر في الموقع
شركة لحوم نباتية تتعاقد مع ماكدونالدز وكيه إف سي وبيتزا هت

وستقدم بيوند ميت بموجب الصفقة مجموعة وجبات “لحوم” من مكونات نباتية تطورها مع الشركات تلك. ووصفت «بيوند ميت» في بيانين منفصلين للإعلان عن الاتفاقات، هذه الشراكات الجديدة بأنها «استراتيجية»، وهي تمتد على ثلاث سنوات لـ«ماكدونالدز»، و«سنوات عدة» لـ«يام! براندز».
وستكون «بيوند ميت» المزود الرئيسي لشرائح الستيك المستخدمة في شطائر برغر «ماك بلانت» النباتية التي تطرحها «ماكدونالدز» في نسخة تجريبية في مطاعمها حول العالم.
وتعتزم المجموعتان اللتان تتعاونان منذ 2019، أيضا تطوير أطباق ومنتجات جديدة، بينها خيارات مخصصة لمحبي الدجاج والبيض النباتي. ويتيح التعاون بين المجموعتين لـ«ماكدونالدز» تقديم مجموعة واسعة من المنتجات النباتية.

أما «يام! براندز» فقد كانت أول مجموعة تقدم بدائل نباتية عن الدجاج من خلال مطاعمها «كيه إف سي» منذ 2019 في الولايات المتحدة بفضل تعاون مع «بيوند ميت». وتبع ذلك العام الماضي طرح شطائر بيتزا في مطاعم «بيتزا هت» تُستخدم فيها نقانق نباتية مصنعة من الشركة الناشئة. (أ.ف.ب)

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