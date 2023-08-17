مويضي المطيري by مويضي المطيري

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3 ملايين ريال قيمة قميص “نيمار” الهلالي في المتاجر الأوروبية

مبيعات تاريخية تنعش متجر الهلال في الأسواق

مويضي المطيري by مويضي المطيري
بيع 15 ألف قميص خلال أول 8 ساعات من الإعلان عن الصفقة بمبلغ 3 ملايين ريال سعودي

سجلت مبيعات متجر الهلال للملابس الرياضية بعد الإعلان عن صفقة التعاقد مع اللاعب البرازيلي “نيمار”، أعلى مبيعات لها في تاريخ المتجر، حيث أعلن المتجر المتخصص في بيع مستلزمات النادي الرياضية بالأمس عن توفر قميص اللاعب .

و أكد أكثر من مصدر عالمي؛ أن نادي الهلال قام ببيع قميص نيمار خلال أول 8 ساعات من الإعلان عن الصفقة بمبلغ 3 ملايين ريال سعودي، وفقا لصحيفة “اليوم” السعودية.

ومن المتوقع أن تزداد أعداد شراء قمصان نيمار خلال الساعات المقبلة، حيث سيتم عرض القميص في متاجر أوروبية وأجنبية من أجل تحقيق أقصى استفادة.


كما تداولت الصحف العالمية مقاطع فيديو لمتجر الهلال، التي تواجدت فيه أعداد كبيرة جدًا من الجماهير التي رغبت في الحصول على قميص نيمار.

و قالت “الصحيفة” أنه قبل تعاقد الهلال مع نيمار، وضعت إدارة النادي خطة اقتصادية رائعة، من أجل الاستفادة ماديًا من بيع قميص النجم البرازيلي.

نيمار ..”الصفقة الأعظم” في الدوري السعودي للمحترفين

وبدأت الإدارة في جني ثمار صفقة نيمار، بعد عمليات بيع قميصه خلال الساعات الماضية، والتي تشهد إقبالًا جماهيريًا ضخمًا.

وتم بيع أكثر من 15 ألف قميصًا يحمل اسم نيمار، حيث تواجدت الحشود داخل متجر الهلال من أجل الحصول على القميص حتى تم إقفال باب المتجر وفقا لصحيفة.

بينما تم بيع أكثر من 10 آلاف قميص لنيمار مع الهلال من خلال متجر بلو عبر الإنترنت، في أقل من 7 ساعات.

ويحمل النجم البرازيلي نيمار القميص رقم 10 مع نادي الهلال، حيث تم عرض قميصه عبر متاجر النادي خلال الساعات الماضية.

وستتزايد أعداد شراء قميص نيمار خلال الساعات المقبلة، في ظل إقبال الجماهير الهلالية على الحصول على قميص النجم البرازيلي.

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