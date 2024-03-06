20% من سكان الإمارات يتسوقون عبر الإنترنت

تحول حوالي مليوني شخص، أو نحو 20% من سكان دولة الإمارات، إلى التسوق عبر الإنترنت خلال السنوات القليلة الماضية – مما أدى إلى ارتفاع عدد مستخدمي التسوق عبر الإنترنت من 4.5 مليون شخص في عام 2019 إلى 6.5 مليون شخص في عام 2023، وهو ما يسرع من وتيرة نمو مبيعات التجزئة في دولة الإمارات.

وقال أكشاي جايابراكسان، الشريك المساعد في شركة ردسيرز، للمندوبين في مؤتمر قمة التجارة الإلكترونية 2024 في دبي: «كانت هناك قفزة غير مسبوقة بنسبة 87% في حجز تذاكر السفر عبر الإنترنت بينما شهدنا نمواً بنسبة 46% في تكنولوجيا الأغذية، مما أدى إلى تسريع النمو. ومع ذلك، فإن ما يصل إلى 70% من المستهلكين في دولة الإمارات على استعداد لتجربة علامات تجارية جديدة”.

وبلغ الحجم الإجمالي لسوق التجزئة في الإمارات 306.6 مليار درهم (83.54 مليار دولار) في عام 2022، وفقاً لتقرير شركة “جلوبال داتا”، ومن المتوقع أن ينمو السوق بمعدل نمو سنوي مركب يزيد على 5% حتى 2027.

وأكد سيباستيان شي، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي كلاود الإمارات، أن شركته أنفقت أكثر من تريليون يوان صيني، أي ما يعادل 160 مليار دولار في تطوير التكنولوجيا السحابية على مدار السنوات العشر الماضية لمساعدة الشركات على التحول الرقمي لتحقيق النمو من خلال اكتساب ثقة المزيد من العملاء الجدد.

وأكد راجات أستانا، الرئيس التنفيذي لمجموعة إيروس، أن البيع بالتجزئة خارج الإنترنت يوفر عائداً على الاستثمار بنسبة 1% فقط، بينما يوفر البيع عبر الإنترنت عائداً على الاستثمار بنسبة 7%.

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