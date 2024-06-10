السعودية تؤكد سلامة منتجات “شي إن”.. وإزالة المذكورة احترازياً

في ضوء التقارير الإعلامية المتداولة في عدد من الدول حول تسبب منتجات شركة “شي إن” الصينية المتخصصة في التجارة الإلكترونية في الإصابة بأمراض تهدد سلامة المستهلكين، صدر عن الهيئة السعودية للمواصفات والجودة توضيح بخصوص هذه الشركة دون الإشارة مباشرة إلى الاسم.



حيث أصدرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بيانًا رسميًا حول تسبب منتجات إحدى الشركات الصينية المتخصصة في التجارة الإلكترونية في إصابة المستهلكين بأمراض تهدد سلامتهم، مؤكدة فيه سلامة هذه المنتجات وخلوها من المواد الضارة.



أوضحت الهيئة أنها قامت بالتنسيق المباشر مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لمخاطبة الشركة الأم، وإلزامها بإزالة جميع المنتجات المذكورة بشكل احترازي.

وشملت الإجراءات عدم السماح بظهور هذه المنتجات عبر منصات التجارة الإلكترونية أو بيعها للمستهلكين في المملكة، حتى التأكد من سلامتها، وخلوها من المواد الضارة.

اختبارات مكثفة للمنتجات

بادرت الهيئة بسحب نحو 70 عينة عشوائية من المنتجات الواردة عبر مواقع التجارة الإلكترونية، وذلك لاختبارها من خلال ثلاثة مصادر مختلفة للشحن. أظهرت نتائج الاختبارات خلو المنتجات من المواد الضارة، وعدم وجود معدلات أعلى من المسموح به في تصنيع تلك المنتجات. وقد أكدت نتائج جميع المختبرات مطابقة هذه المنتجات لمتطلبات المواصفات القياسية المعتمدة.

اختبارات دقيقة متعددة

خضعت العينات لاختبارات دقيقة وفقًا لمتطلبات المواصفات القياسية في مختبرات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومختبرات جامعة الملك سعود، وأحد المختبرات الخاصة المعتمدة. شملت هذه الاختبارات قياس مستوى الملوثات الكيميائية، السُميّة، الفثالات، ومعدل تراكيز العناصر الثقيلة مثل الرصاص والزرنيخ.

التزام بسلامة المستهلكين

أكدت الهيئة أن المملكة تعتمد على منظومة متكاملة وصارمة للتحقق من سلامة المنتجات الاستهلاكية، مشددة على استمرار الجهود الرقابية لحماية المستهلكين والأسواق، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة وصحة المستهلكين.

أكدت الهيئة مجددًا التزامها بإبلاغ المستهلكين في المملكة بأي مستجدات تتعلق بهذا الأمر، انطلاقًا من إيمانها بحق المستهلك في الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بسلامة المنتجات المتداولة في الأسواق.



يُذكر أن الأيام الماضية لما تهدأ مواقع عدة من تناولت اتهامات وجهت لشركة “شي إن” الصينية ببيع ملابس ومنتجات زينة تحتوي على مواد سامة أثارت القلق، خاصة بعد تقارير تفيد بتسببها في الإصابة ببعض الأمراض الخطيرة. في حين وصفت الاتهامات بأنها ربما تكون جزءًا من حرب اقتصادية بين الشركات.