مجموعة اللولو تعين بنوكاً لإدراج محتمل في أبوظبي والرياض

نقلت وكالة «بلومبيرغ» عن مصادر مطلعة قولها إن مجموعة اللولو العالمية، التي تدير إحدى أكبر سلاسل المتاجر في الشرق الأوسط، عينت بنوكاً لإدارة ما قد يكون واحداً من أكبر الاكتتابات العامة الأولية في منطقة الخليج العربي هذا العام.

واختارت المجموعة بنوك «أبوظبي التجاري»، و«سيتي غروب»، والإمارات دبي الوطني كابيتال، و«إتش إس بي سي» لإدارة على الطرح المخطط له في سوق أبوظبي للأوراق المالية، في حين عينت شركة «موليس أند كو» مستشاراً مالياً.

وأضافت المصادر أن «مجموعة اللولو» قد تسعى إلى جمع ما يصل إلى ملياري دولار، إلا أنه لم يتم اتخاذ قرارات نهائية بشأن التوقيت أو التقييم.

ومن المتوقع أن يتم الإدراج في النصف الثاني من هذا العام، كما ذكرت «بلومبيرغ» في شباط / فبراير. وتدرس المجموعة أيضا إدراجاً مزدوجاً في الرياض، حسب ما قال أشخاص مطلعون على الأمر في ذلك الوقت.

ورفض ممثلون عن «مجموعة اللولو» و«سيتي» وبنك الإمارات دبي الوطني التعليق، ولم يكن بنك أبوظبي التجاري و«إتش إس بي سي» متاحين على الفور للتعليق.

وكانت معظم الاكتتابات العامة الأولية في دولة الإمارات العربية المتحدة من قبل شركات مملوكة للدولة.

وقدرت قيمة الشركة بأكثر من 5 مليارات دولار في عام 2020 عندما اشترت شركة استثمارية في أبو ظبي حصة 20% بقيمة تزيد قليلاً عن مليار دولار في المجموعة.

وأسس رجل الأعمال الهندي يوسف علي شركة اللولو في أوائل التسعينيات خلال طفرة النفط التي استمرت لسنوات في منطقة الخليج. وتبلغ إيراداتها السنوية حوالي 8 مليارات دولار وتوظف أكثر من 70 ألف شخص، وتعمل في 26 دولة عبر الشرق الأوسط وآسيا والولايات المتحدة وأوروبا، وفقاً لموقعها على الإنترنت.

وأفادت “بلومبيرغ نيوز” أن سلسلة متاجر سوبر ماركت أخرى في الشرق الأوسط، وهي سبينيس دبي، تخطط أيضاً لطرح عام أولي في دبي هذا العام.