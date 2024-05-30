مجموعة اللولو العالمية وأمازون ويب سيرفيسز تتعاونان في رحلة التحول الرقمي

أبرمت مجموعة اللولو العالمية للبيع بالتجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي، شراكة مع أمازون ويب سيرفيسز المتخصصة في توفير خدمات الحوسبة السحابية، بهدف استضافة تطبيقات الأعمال الحيوية للمجموعة اللولو، بما في ذلك أنظمة المحاسبة والمشتريات والإدارة العامة وسلسلة التوريد.

وتُعد هذه الخطوة جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية التحول الرقمي الطموحة التي تتبناها مجموعة اللولو، والتي تهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وتسريع وتيرة الابتكار ودعم خطط التوسع المستقبلية في أسواق جديدة.

وتأتي هذه الشراكة في وقت حاسم، حيث تتطلع اللولو إلى توسيع نطاق عملياتها في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والهند والشرق الأقصى.

وقد اختارت اللولو ، أمازون كشريك لها في هذه الرحلة نظراً لسمعتها المرموقة في توفير حلول سحابية موثوقة وآمنة وقابلة للتطوير، بالإضافة إلى خبرتها الواسعة في دعم الشركات العالمية في تحقيق أهدافها الرقمية.

وبهذه المناسبة، أعرب سيفى روباوالا، الرئيس التنفيذي لمجموعة اللولو، عن ثقته في أن هذه الشراكة ستسهم في تحقيق أهداف الشركة الاستراتيجية قائلاً: “نؤمن بأن سحابة AWS ستكون شريكًا مثاليًا لنا في تحولنا الرقمي والتكنولوجي، ومن المؤكد أن الخبرة العالمية والنهج المبتكر الذي تتبعه أمازون سيساعدنا على تعزيز مختلف عملياتنا، ليس فقط داخليًا ولكن أيضًا تجربة العملاء.”

من جانبه، أكد ياسر حسن، المدير العام لدى أمازون ويب سيرفيسز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، على أهمية هذه الشراكة بالنسبة لقطاع التجزئة قائلاً: “يسرنا أن ندعم مجموعة اللولو العالمية في رحلتها التحويلية نحو سحابة أمازون ويب سيرفيسز. ويهدف تعاوننا إلى إعادة تعريف الطرق التي يمكن أن تستفيد منها عمليات البيع بالتجزئة والشركات من التقنيات السحابية، ما يضمن قدرة اللولو على تحقيق الكفاءة وقابلية التوسع والابتكار”.