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مجموعة الشايع تبدأ تسريح 2000 موظف وفق رويترز

تتركز عمليات تسريح موظفي مجموعة الشايع في الغالب في فروع ستاربكس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

فريق التحرير by فريق التحرير
تتركز عمليات تسريح موظفي مجموعة الشايع في الغالب في فروع ستاربكس
تتركز عمليات تسريح موظفي مجموعة الشايع في الغالب في فروع ستاربكس

نقلت وكالة “رويترز” عن مصادر مطلعة أن مجموعة الشايع للبيع بالتجزئة في منطقة الخليج وصاحبة امتياز ستاربكس في الشرق الأوسط تعتزم تسريح أكثر من ألفين من العاملين بها بسبب التضرر من مقاطعة المستهلكين المرتبطة بحرب غزة.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن الأمر لا يزال سرياً، إن عملية شطب الوظائف التي بدأت يوم الأحد تستهدف تسريح نحو أربعة بالمئة من إجمالي القوى العاملة في الشايع البالغ عددها حوالي 50 ألف شخص، وتتركز في الغالب في فروع ستاربكس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال أحد المصادر إن حملات المقاطعة أدت إلى صعوبات في ظروف عمل الشركة.

وقد تأسست مجموعة الشايع عام 1890 في الكويت، وهي واحدة من أكبر أصحاب امتيازات البيع بالتجزئة في المنطقة وتتمتع بحقوق تشغيل أعمال العلامات التجارية الغربية الشهيرة بما في ذلك The Cheesecake Factory وShake Shack. وتمتلك حقوق تشغيل مقاهي ستاربكس في الشرق الأوسط منذ عام 1999. وتدير وحدة ستاربكس حوالي 2000 منفذ في 13 دولة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى.

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