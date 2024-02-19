انطلقت اليوم الاثنين 19 فبراير في مركز دبي التجاري العالمي الدورة الأكبر على الإطلاق من معرض جلفود، بأكثر من 150 ألف مشارك من 190 دولة، مع ما يقدر بحجم صفقات تجارية تتجاوز قيمتها 12 مليار دولار أمريكي.

يجتمع اليوم أكثر من 60 خبيراً في استشراف مستقبل الأغذية يجتمعون للمرة الأولى لطرح مجموعة من الرؤى القيّمة حول التوجهات التي تحدد ملامح قطاع الأغذية والمشروبات

يقدم أكثر من 100 من كبار الطهاة العالميين من بينهم 25 من الحاصلين على نجمة ميشلان في أكبر عرض طهي على الإطلاق

أجنحة تمتد على 24 قاعة تضم منتجات متطورة وحلولاً من أكثر من 5500 عارض.

فعاليات تفاعلية من بينها توب تيبل ودبي للمأكولات العالمية.

سيجتمع أكثر من 100 طاه عالمي مشهور، من بينهم 25 من الحاصلين على نجمة ميشلان.

The doors of #Gulfood 2024 have officially opened, and the crowd is pouring in! ? Thousands of F&B professionals from all four corners of the globe are making their way to the heart of the action!



Get your passes now ?? https://t.co/9Uf80H4O5d#Gulfood #RealFoodRealBusiness pic.twitter.com/9oh7XRo2GZ — Gulfood (@Gulfood) February 19, 2024

الاحتفاء بالابتكار في قطاع الأغذية والمشروبات

تحتفي جوائز جلفود للابتكار بالتميز في تطوير المنتجات الجديدة وتسلط الضوء على أحدث المنتجات الرائدة التي تم إطلاقها خلال العام الماضي. وتستقبل الفعالية هذا العام ما يزيد عن 800 مشاركة ضمن 10 فئات، مع إضافة فئتين جديدتين عن أفضل منتج جاهز للأكل وأفضل المأكولات التراثية. ويُمكن الاطلاع على القائمة النهائية للمنتجات المرشحة، على أن يتم الإعلان عن الفائزين في اليوم الأول من معرض جلفود.

Where culinary innovation meets commerce, the halls of #Gulfood buzz with the energy of exhibitors from across the globe. Their earnest handshakes forge partnerships while they showcase the best in real food, closing deals that shape the industry’s future. pic.twitter.com/hTgAMkjNJQ — Gulfood (@Gulfood) February 19, 2024

.@Gulfood, the world’s largest annual food and beverage sourcing event, kicks off today with participation from 5,500+ exhibitors and 150,000 attendees representing 190 countries. The event will run until 23 February at @DWTCOfficial. #Dubai pic.twitter.com/4fZ5AUIKxr — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) February 19, 2024

Where culinary innovation meets commerce, the halls of #Gulfood buzz with the energy of exhibitors from across the globe. Their earnest handshakes forge partnerships while they showcase the best in real food, closing deals that shape the industry’s future. pic.twitter.com/hTgAMkjNJQ — Gulfood (@Gulfood) February 19, 2024