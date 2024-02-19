انطلقت اليوم الاثنين 19 فبراير في مركز دبي التجاري العالمي الدورة الأكبر على الإطلاق من معرض جلفود، بأكثر من 150 ألف مشارك من 190 دولة، مع ما يقدر بحجم صفقات تجارية تتجاوز قيمتها 12 مليار دولار أمريكي.
- يجتمع اليوم أكثر من 60 خبيراً في استشراف مستقبل الأغذية يجتمعون للمرة الأولى لطرح مجموعة من الرؤى القيّمة حول التوجهات التي تحدد ملامح قطاع الأغذية والمشروبات
- يقدم أكثر من 100 من كبار الطهاة العالميين من بينهم 25 من الحاصلين على نجمة ميشلان في أكبر عرض طهي على الإطلاق
- أجنحة تمتد على 24 قاعة تضم منتجات متطورة وحلولاً من أكثر من 5500 عارض.
- فعاليات تفاعلية من بينها توب تيبل ودبي للمأكولات العالمية.
- سيجتمع أكثر من 100 طاه عالمي مشهور، من بينهم 25 من الحاصلين على نجمة ميشلان.
الاحتفاء بالابتكار في قطاع الأغذية والمشروبات
تحتفي جوائز جلفود للابتكار بالتميز في تطوير المنتجات الجديدة وتسلط الضوء على أحدث المنتجات الرائدة التي تم إطلاقها خلال العام الماضي. وتستقبل الفعالية هذا العام ما يزيد عن 800 مشاركة ضمن 10 فئات، مع إضافة فئتين جديدتين عن أفضل منتج جاهز للأكل وأفضل المأكولات التراثية. ويُمكن الاطلاع على القائمة النهائية للمنتجات المرشحة، على أن يتم الإعلان عن الفائزين في اليوم الأول من معرض جلفود.