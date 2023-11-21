ترينديول السعودية.. 10 حقائق تريد معرفتها عن منصة التسوق الشهيرة

يتبع موقع ترينديول السعودية أون لاين وتطبيق ترينديول، الشركة التركية للتسوق الإلكتروني، المتخصصة في عرض منتجات الباعة الأتراك.

وتسعى الشركة التركية، للاستحواذ علي حصة من مبيعات التجزئة الإلكترونية في الأسواق الخليجية، وتقدم خصومات تصل إلى 60 % خلال الفترة من 21 إلى 27 نوفمبر.

ترينديول أكبر منصة للتجارة الإلكترونية في تركيا

ترينديول السعودية

وتعد “Trendyol”، أكبر منصة للتجارة الإلكترونية في تركيا، وقد حصلت منصة التحول الرقمي الخاصة بها على تقييم مرتفع، وباعت 347 مليون منتج في عام 2020 وحده، حسب وكالة الأناضول.

ويسعى موقع Trendyol السعودية، لتقديم أقوى العروض والتخفيضات، بحيث تشمل هذه الخصومات مجموعة متنوعة من المنتجات التي تلبي مختلف اهتمامات، ومتطلبات المتسوقين.

خطط المجموعة

قال تشاغلايان تشتين، رئيس المجموعة، إن الشركة تخطط مع المنتجين الأتراك لزيادة الإنتاج المحلي، وفتح الفرص لزيادة صادرات تركيا إلى مختلف دول العالم، لاسميا الخليج.

علاقة “ترينديول” و “علي بابا” وباقي المساهمين

يمتلك عملاق التجارة الإلكترونية الصيني، علي بابا “Alibaba”، حصة تبلغ 86.5 % من أسهم المجموعة، فيما تتوزع الحصص الباقية بين ديميت موتلو، بنسبة 6.96 % من أسهم الشركة، وإيفرين أوجوك ، تمتلك نسبة 5.55 %، وبيغوم تكين تمتلك نسبة 0.78 %، وزكي غوتشلو كايا تمتلك نسبة 0.21 % من الأسهم.

وأصبحت المجموعة، من الشركات الأكبر قيمة في تركيا، بعدما بلغت قيمتها 9.35 مليارات دولار، بعد حصولها على استثمار جديد من شركة “على بابا” قيمته 350 مليون دولار.

متى تأسست

عام 2009، تم تأسيس المجموعة، برأس مال 300 ألف دولار، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة إسطنبول، ومنذ ذلك الوقت نمت وتوسعت لتصبح أكبر شركة للتجارة الإلكترونية في تركيا.

ارتفاع الصادرات التركية للسعودية والإمارات

وشهدت الصادرات التركية، ارتفاعا كبيرا إلى دول الخليج، خلال العام الجاري، عقب تحسن العلاقات السياسية والاقتصادية.

وبلغت قيمة الصادرات التركية، إلى السعودية، أكثر من 1.1 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري، بينما تخطت صادراتها للإمارات، الملياري دولار، حسب بيانات مجلس المصدرين الأتراك.

هل منتجات التطبيق أصلية؟

موقع Trendyol، يوفر لك مجموعة متنوعة من أفخم المنتجات، والماركات العالمية والتركية المعروفة بجودتها العالية، مثل KOTON، و InStyle، وTREND ALACATI STILI،و TRENDYOL MILLA، و HAPPINESS، و DeFacto، و BIANCO LUCCI.

وتتميز منتجات هذه الماركات، بأسعارها المعقولة المناسبة للكثير من المشترين، ويساهم موقع ترينديول، في عرض هذه المنتجات، بأسعار مخفضة أكثر من أسعارها في المتاجر الرسمية لهذه المنتجات.

هل التسوق عبر التطبيق آمن؟

التسوق عبر الموقع والتطبيق، مأمن ببروتوكول”HTTPS”، كما تتم حماية جميع معلوماتك الشخصية والمالية في الموقع بموجب شهادة معتمدة، وفعالة من “Secure GlobalSign by GMO”، مثل معلومات بطاقات الدفع، وكلمات السر الخاصة بك، وأي معلومات أخرى تقوم بإدخالها في الموقع.

هل طرق الدفع آمنة في الموقع؟

موقع وتطبيق ترينديول، يمتثل لمعايير حماية البيانات العالمية (PCI DSS)، ويحمل شهادة أمان EV التي تعتبر أعلى شهادة SSL، ويهتم بحماية معلومات عملائه في السعودية، ويوفر عددا من طرق الدفع الآمنة، والتي تناسب مختلف احتياجاتهم.

طرق الدفع المتاحة عبر المنصة

– باستخدام بطاقات الائتمان، وبطاقات الخصم المباشر، ويتم تأمين عملية الدفه بهذه البطاقات بنظام حماية ثلاثي الأبعاد.

– باستخدام خدمات دفع “Apple Pay”، و “Google Pay.

ما هي المنتجات التي يمكنك شرائها من ترينديول السعودية؟

يعرض موقع ترينديول أون لاين، مجموعة متنوعة من الأزياء، والمنتجات عالية الجودة، للرجال، والنساء، مثل القمصان، والأطقم الرسمية بقطعتين، والمعاطف، والسترات، وغيرها من أنواع الملابس.

كما يعرض الموقع مختلف أنواع الملابس الرياضية، ومختلف أنواع الأحذية، ومختلف أنواع الملابس الداخلية، وملابس النوم، والاكسسوارات.

قائمة بمحتويات الموضوع

وأعلنت المنصة ان لديها خطط توسع كبيرة في منطقة الخليج والوطن العربي ستم إعلانها لاحقا وبالفعل تتواجد المنصة حاليا في السعودية والإمارات بموقع وتطبيق للهاتف المحمول.