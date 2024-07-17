كريم.. تطلق "كويك إلكترونيكس" لتوصيل الأجهزة الإلكترونية في 60 دقيقة

دخلت شركة “كريم” (careem) تحدى مع عمالقة التجارة الإلكترونية العالمية، مع إطلاق خدمة “كويك إلكترونيكس”، لتوصيل مجموعة واسعة من الأجهزة الإلكترونية، بأرخص الأسعار عبر الإنترنت في الإمارات والتي ستكون متاحة للتوصيل في أقل من 60 دقيقة.

وببضع نقرات لعملاء تطبيق “كريم”، على خدمة “كويك إلكترونيكس“، يمكنهم شراء أحدث منتجات آبل، وسامسونج، من ضمنها الهواتف، وأجهزة التابلت، بالإضافة إلى ملحقات الألعاب، والساعات الرقمية.

خصومات حصرية لمشتركي “كريم بلس”

كما يستفيد المشتركين من برنامج الاشتراك الشهري “كريم بلس”( Careem Plus)، من أقل الأسعار المتاحة في السوق حالياً، فسيتمكنوا من الحصول على خصومات حصرية باستخدام الرمز CPLUSQUIK، تتراوح بين 15، و55% على بعض أجهزة آيفون، وسامسونج، والكمبيوتر، والبلاي ستيشن، والساعات الرقمية، وغيرها من ملحقات الأجهزة الإلكترونية.

توصيل الأجهزة الإلكترونية في أقل من 60 دقيقة

وتعهد تطبيق ” careem”، بتوصيل بعض أنواع الهواتف، وأجهزة التابلت، والكمبيوتر المحمولة، والساعات الرقمية، وأجهزة الألعاب، والسماعات، وملحقات الهواتف، خلال أقل من 60 دقيقة.

وجميع الأجهزة التي تقوم خدمة “كويك إلكترونيكس”، بتوصيلها، تأتي مع الضمان الأصلي ويمكن إرجاعها مجانًا في غضون 24 ساعة من الشراء بشرط أن تكون غير تالفة، أو مفتوحة.

وقال تشيس لاريو، نائب رئيس قسم البقالة في “كريم”، تعليقًا على إطلاق الخدمة:” نحن متحمسون لتقديم خدمة بيع الأجهزة الإلكترونية لعملائنا بأسعار مميزة، وسرعة لا تقارن هذا الأسبوع”.

وأضاف:” يعتمد أعضاء ” Careem Plus”، علينا لتوفير المال في مشترياتهم اليومية، ونود أن نقدم لهم قيمة إضافية من خلال توفيرات مذهلة على مشتريات الأجهزة الإلكترونية أيضًا”.

وأوضح لاريو:” توسيع خط منتجاتنا ليشمل توصيل الأجهزة الإلكترونية هو دليل على هدف تطبيقنا الشامل، وتوفير حل شامل لعملائنا في المنطقة يلبي جميع احتياجاتهم، سواء كانت رحلة، وجبتهم المفضلة، البقالة الأسبوعية، أو أحدث الترقيات التكنولوجية”.

توفير طلب أضحية عيد الأضحى

وأضاف:” لقد تأقلمنا مع احتياجات عملائنا على مدار العام، سواء كانت للضروريات اليومية أو المناسبات الخاصة. ففي الشهر الماضي، أطلقنا حلاً سلسًا للعملاء لطلب الأضحية قبل عيد الأضحى لتلبية واجب ديني مهم بسهولة”.

وتابع:” يسعدنا مواصلة توسيع خدماتنا هذا العام، وتقديم المزيد من الحلول لعملائنا بطرق متنوعة وجديدة”.

قيمة سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات

وشهد سوق التجارة الإلكترونية، في الإمارات العربية المتحدة، نموًا هائلًا في السنوات القليلة الماضية، مدفوعًا بالكثافة السكانية العالية، وارتفاع معدل الاستخدامات الرقمية.

ووفقًا للتقارير الأخيرة، من المتوقع أن تتجاوز قيمة سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات، نحو 48.8 مليار دولار بحلول عام 2028.

Careem تتوسع في سوق التجارة الإلكترونية بالإمارات

ودخلت شركة “كريم“، سوق التجارة السريعة في عام 2021، عندما أطلقت خدمة توصيل البقالة فائقة السرعة، “كريم كويك” في الإمارات العربية المتحدة.

ومنذ ذلك الحين، توسعت الخدمة استجابةً للطلبات المتزايدة للعملاء في الإمارات، حيث تقدم الآن مجموعة واسعة من المنتجات مما في ذلك الأدوات المنزلية، والبقالة، والأجهزة الإلكترونية.

مزايا وطريقة استخدام خدمة “كويك إلكترونيكس”

ويستفيد أعضاء ” Careem Plus” من خصومات حصرية على “كويك إلكترونيكس”، بالإضافة إلى التوفير على الخدمات الأخرى المتوفرة عبر تطبيق ” careem” الشامل”، مثل “ Careem Food“، و”كريم كويك” للبقالة، و”كريم داين آوت”، و” Careem Rides”.

ولطلب الأجهزة الإلكترونية عبر ” careem”، قم بتنزيل، أو فتح تطبيق “careem”، واضغط على “كويك إلكترونيكس”، على الشاشة الرئيسية للتطبيق.

وتعمل شركة “careem”، على تطوير التطبيق الأكثر شمولية لتلبية احتياجات شريحة أكبر من العملاء في الشرق الأوسط، لتسهيل التنقل وطلب الطعام والبقالة وإدارة المدفوعات وغيرها الكثير.

فرص عمل لأكثر من 2.5 مليون كابتن

ووفّرت شركة ” careem” منذ عام 2012، وحتى الآن فرص عمل لأكثر من 2.5 مليون كابتن، ويسّرت حياة أكثر من 50 مليون عميل، لتصبح بذلك منصة تحتضن أفضل المواهب في المنطقة، وتساعد رواد الأعمال على توسيع أعمالهم وتنميتها.

وتعمل شركة ” careem”، في أكثر من 70 مدينة في 10 دول، من المغرب وحتى باكستان.