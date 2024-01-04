فريق التحرير by فريق التحرير

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ارتفاع قيمة المبيعات عبر نقاط البيع في السعودية بنسبة 30%

ارتفاع الإنفاق على قطاع الأطعمة والمشروبات، والذي بلغ نحو 2.25 مليار ريال، تلاه قطاع المطاعم والمقاهي بقيمة 1.98 مليار ريال.

فريق التحرير by فريق التحرير

ارتفعت قيمة المبيعات عبر نقاط البيع في السعودية خلال الأسبوع المنتهي في 30 ديسمبر 2023، بنسبة 30%، لتصل إلى نحو 14 مليار ريال، مقارنة بنحو 10.7 مليارات ريال خلال الأسبوع الذي سبقه. وفقاً للتقرير الأسبوعي الصادر عن البنك المركزي السعودي “ساما”.

ارتفاع قيمة المبيعات في قطاع الأطعمة والمشروبات

وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بارتفاع الإنفاق على قطاع الأطعمة والمشروبات، والذي بلغ نحو 2.25 مليار ريال، تلاه قطاع المطاعم والمقاهي بقيمة 1.98 مليار ريال.

قيمة المبيعات

كما شهد قطاع التعليم ارتفاعاً بنسبة 81%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 52%.

وفيما يخص توزيع قيمة الإنفاق حسب نقاط البيع في المدن خلال الأسبوع المنتهي في 30 ديسمبر 2023، فقد تصدرت الرياض بنحو 4.64 مليارات ريال، ما يمثل 33.2% من إجمالي قيمة المبيعات، تلتها مدينة جدة بـ 1.9 مليار ريال.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...