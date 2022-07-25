فادي طنّوس by فادي طنّوس

أخبار ذات صلة

Posted inآخر الأخبارتجزئة

عروض صيفية في مولات المراكز العربية

فادي طنّوس by فادي طنّوس

أعلنت شركة المراكز العربية عن تقديمها حزمة من العروض والفعاليات الصيفية لرواد مراكزها في جميع مناطق المملكة لهذا العام، وذلك في إطار حملة هي الأولى من نوعها تستهدف جذب المتسوقين للاستمتاع بالمراكز التجارية خارج ساعات الذروة، والاستفادة مما تقدمه من عروض، ومزايا تشجعية، ستحقق لهم عقد صفقات شرائية مذهلة.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن فترة العروض خلال أيام الأسبوع ستمتد من الساعة العاشرة صباحاً، وحتى الساعة الرابعة مساءً، وأنها ميزت كل يوم بنشاط وقطاع تسويقي معين؛ حيث تستهل يوم الأحد بإطلالة أنيقة تمتزج بعروض الموضة والرياضة، يتبعه الإثنين بمستلزمات الجمال والماكياج، ليكمل الثلاثاء بالعروض الشهية المقدمة من مختلف المطاعم؛ واعتبر يوم الأربعاء يوماً للوناسة من خلال عروضه المقدمة من مختلف المنافذ الترفيهية، في حين تختتم العروض بأجواء الخميس الحماسية مع عروض التكنولوجيا. وأعلنت المراكز العربية عن مشاركة العديد من الوكالات والمعارض في مراكزها بهذه الحملة، ومنها شركة سالا للترفيه، سباركيز، بوبي براون، إستي لودر، فلورمار، ناتشور ريبابليك، ألف وشركة الأطعمة والترفيه.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا