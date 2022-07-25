عروض صيفية في مولات المراكز العربية

أعلنت شركة المراكز العربية عن تقديمها حزمة من العروض والفعاليات الصيفية لرواد مراكزها في جميع مناطق المملكة لهذا العام، وذلك في إطار حملة هي الأولى من نوعها تستهدف جذب المتسوقين للاستمتاع بالمراكز التجارية خارج ساعات الذروة، والاستفادة مما تقدمه من عروض، ومزايا تشجعية، ستحقق لهم عقد صفقات شرائية مذهلة.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن فترة العروض خلال أيام الأسبوع ستمتد من الساعة العاشرة صباحاً، وحتى الساعة الرابعة مساءً، وأنها ميزت كل يوم بنشاط وقطاع تسويقي معين؛ حيث تستهل يوم الأحد بإطلالة أنيقة تمتزج بعروض الموضة والرياضة، يتبعه الإثنين بمستلزمات الجمال والماكياج، ليكمل الثلاثاء بالعروض الشهية المقدمة من مختلف المطاعم؛ واعتبر يوم الأربعاء يوماً للوناسة من خلال عروضه المقدمة من مختلف المنافذ الترفيهية، في حين تختتم العروض بأجواء الخميس الحماسية مع عروض التكنولوجيا. وأعلنت المراكز العربية عن مشاركة العديد من الوكالات والمعارض في مراكزها بهذه الحملة، ومنها شركة سالا للترفيه، سباركيز، بوبي براون، إستي لودر، فلورمار، ناتشور ريبابليك، ألف وشركة الأطعمة والترفيه.