سينومي سنترز تحقق نموًا قويًا في الإيرادات والأرباح

أعلنت شركة المراكز العربية “سينومي سنترز”، المالك والمشغل الرائد لمراكز التسوق في المملكة العربية السعودية، عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2024، مسجلةً أداءً قويًا مع نمو ملحوظ في الإيرادات والأرباح.

بلغت إيرادات الشركة في الربع الأول 585.8 مليون ريال سعودي، بزيادة قدرها 7.7% مقارنة بالربع السابق. ويعزى هذا النمو إلى عدة عوامل، بما في ذلك افتتاح مجمع “يو ووك جدة” في شباط/فبراير 2024، وزيادة عدد الزيارات إلى مراكز التسوق التابعة للشركة، وتحسن صافي إيرادات الإيجار ومبيعات وسائل الإعلام.

كما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 7.2% على أساس ربع سنوي، لتصل إلى 323.0 مليون ريال سعودي. ويعود هذا الارتفاع إلى نمو الإيرادات وانخفاض النفقات، بما في ذلك تكاليف الإعلان والترويج والمصاريف العمومية والإدارية.

وشهدت “سينومي سنترز” أيضًا زيادة في عدد الزيارات بنسبة 7.8% على أساس سنوي و9.6% على أساس ربع سنوي، لتصل إلى 31.7 مليون زيارة في الربع الأول من عام 2024.

ويعكس هذا الإقبال الكبير على مراكز التسوق التابعة للشركة مكانتها كوجهة رائدة للتسوق والترفيه في المملكة.

وعلى الرغم من الانخفاض في صافي الأرباح بنسبة 61.5% على أساس ربع سنوي، إلا أن هذا الانخفاض يعود بشكل رئيسي إلى عوامل استثنائية، مثل انخفاض مكاسب القيمة العادلة المسجلة في هذا الربع وشطب تكلفة التمويل غير المطفأة.