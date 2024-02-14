فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inتجزئةآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار السعوديةأخبار عربيةتجارة

سينومي سنترز السعودية تُبرم اتفاقية تمويلية بقيمة 5.25 مليار ريال

تؤكد الاتفاقية على التزام سينومي سنترز بتحقيق أهداف الاستدامة، وسعيها لقيادة التغيير في مجال تطوير وإدارة المجمعات التجارية في المملكة العربية السعودية.

فريق التحرير by فريق التحرير
سينومي سنترز

في خطوةٍ تُعزز من مكانتها الرائدة في مجال تطوير وإدارة المجمعات التجارية، أعلنت شركة سينومي سنترز عن إبرام اتفاقية تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومرتبطة بتحقيق أهداف الاستدامة مع مجموعة من البنوك الرائدة، بقيمة إجمالية تصل إلى 5.25 مليار ريال سعودي.

وتُعدّ هذه الاتفاقية فريدة من نوعها في سوق القطاع العقاري وجودة الحياة والترفيه، لارتباطها بتحقيق أهداف الاستدامة، حيث تقدم عدداً من الحوافز المرتبطة بالاستدامة تماشياً مع طموحات سينومي سنترز البيئية والاجتماعية والمتعلقة بحوكمة الشركات.

وتشمل التسهيلات الجديدة تسهيلات مرابحة مرتبطة بالاستدامة ثنائية الشريحة مدتها 12 عاماً، بالإضافة إلى تسهيلات مرابحة دوارة لمدة أربع سنوات قابلة للتمديد، وتتميز بتكاليف اقتراض أقل وتعهّدات أكثر مرونة مقارنة بالتسهيلات الحالية.

وتُخصص هذه التسهيلات لتمويل خطط سينومي سنترز التنموية الطموحة، بما في ذلك سداد مستحقات التسهيلات السابقة وتعزيز إستراتيجيتها الرأسمالية، ودعم مشاريعها البارزة الجاري تطويرها، مثل:

  • مركز التسوق “يو ووك جدة
  • مشروع “جوهرة الرياض
  • مشروع “جوهرة جدة

ومن المتوقع أن تُساهم هذه المشاريع، بعد اكتمالها واستقرارها، بإضافة نسبة ملحوظة إلى الإيرادات الإجمالية لسينومي سنترز، وتقديم تجارب تسوق متكاملة تواكب متطلبات الحياة العصرية بتصاميم احترافية بالشراكة مع أشهر العلامات التجارية.

وعلّقت الرئيسة التنفيذية لسينومي سنترز، أليسون ريهيل-إرغوفين، على الاتفاقية قائلة:

“إننا سعداء بإبرام اتفاقية تمويلية تدعم إستراتيجية النمو التي وضعناها على المدى الطويل، وتساعدنا في تحقيق طموحنا بأن نكون المطوّر والمشغّل الأكبر والأكثر ابتكاراً للمجمعات التجارية في المملكة العربية السعودية. فالتسهيلات التي حصلنا عليها لا تمنحنا المرونة المالية فحسب، بل إنها ترتبط ارتباطاً وثيقاً برؤية وأهداف الاستدامة التي نسعى إلى تحقيقها بإنشاء نموذج أعمال يعود بأثر إيجابي ومستدام على المجتمعات والمناطق التي نعمل فيها والحفاظ عليها.”

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...