سينومي سنترز السعودية تُبرم اتفاقية تمويلية بقيمة 5.25 مليار ريال

في خطوةٍ تُعزز من مكانتها الرائدة في مجال تطوير وإدارة المجمعات التجارية، أعلنت شركة سينومي سنترز عن إبرام اتفاقية تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومرتبطة بتحقيق أهداف الاستدامة مع مجموعة من البنوك الرائدة، بقيمة إجمالية تصل إلى 5.25 مليار ريال سعودي.

وتُعدّ هذه الاتفاقية فريدة من نوعها في سوق القطاع العقاري وجودة الحياة والترفيه، لارتباطها بتحقيق أهداف الاستدامة، حيث تقدم عدداً من الحوافز المرتبطة بالاستدامة تماشياً مع طموحات سينومي سنترز البيئية والاجتماعية والمتعلقة بحوكمة الشركات.

وتشمل التسهيلات الجديدة تسهيلات مرابحة مرتبطة بالاستدامة ثنائية الشريحة مدتها 12 عاماً، بالإضافة إلى تسهيلات مرابحة دوارة لمدة أربع سنوات قابلة للتمديد، وتتميز بتكاليف اقتراض أقل وتعهّدات أكثر مرونة مقارنة بالتسهيلات الحالية.

كما ستوفر هذه الإتفاقية مبلغاً يصل إلى (5.25) مليار ريال سعودي لسينومي سنترز لدعم خططها التنموية الطموحة، وذلك من خلال المساهمة في سداد مستحقات التسهيلات السابقة التي حصلت عليها الشركة. pic.twitter.com/Cjga8r1Nza — Cenomi Centers (@cenomicenters) February 14, 2024

وتُخصص هذه التسهيلات لتمويل خطط سينومي سنترز التنموية الطموحة، بما في ذلك سداد مستحقات التسهيلات السابقة وتعزيز إستراتيجيتها الرأسمالية، ودعم مشاريعها البارزة الجاري تطويرها، مثل:

مركز التسوق “يو ووك جدة “

“ مشروع “جوهرة الرياض “

“ مشروع “جوهرة جدة“

ومن المتوقع أن تُساهم هذه المشاريع، بعد اكتمالها واستقرارها، بإضافة نسبة ملحوظة إلى الإيرادات الإجمالية لسينومي سنترز، وتقديم تجارب تسوق متكاملة تواكب متطلبات الحياة العصرية بتصاميم احترافية بالشراكة مع أشهر العلامات التجارية.

وعلّقت الرئيسة التنفيذية لسينومي سنترز، أليسون ريهيل-إرغوفين، على الاتفاقية قائلة:

“إننا سعداء بإبرام اتفاقية تمويلية تدعم إستراتيجية النمو التي وضعناها على المدى الطويل، وتساعدنا في تحقيق طموحنا بأن نكون المطوّر والمشغّل الأكبر والأكثر ابتكاراً للمجمعات التجارية في المملكة العربية السعودية. فالتسهيلات التي حصلنا عليها لا تمنحنا المرونة المالية فحسب، بل إنها ترتبط ارتباطاً وثيقاً برؤية وأهداف الاستدامة التي نسعى إلى تحقيقها بإنشاء نموذج أعمال يعود بأثر إيجابي ومستدام على المجتمعات والمناطق التي نعمل فيها والحفاظ عليها.”