سوق دبي الحرة تحطم الرقم القياسي للمبيعات لتلامس 8 مليارات درهم

سجلت سوق دبي الحرة مبيعات سنوية قياسية هي الأعلى منذ انطلاقتها قبل 40 عاماً، حيث قفزت إلى 7.885 مليارات درهم (2.15 مليار دولار) في عام 2023، بزيادة وصلت إلى 24% بالمقارنة مع العام 2022، و6% بالمقارنة مع فترة ما قبل الجائحة في عام 2019.

كما حققت السوق الحرة مبيعات شهرية قياسية بلغت 807.6 مليون درهم (221 مليون دولار أمريكي) خلال كانون الأول / ديسمبر، بزيادة قدرها 8% بالمقارنة مع الشهر نفسه من العام 2022، بسبب مبيعات احتفالات الذكرى السنوية الـ 40 لتأسيس سوق دبي الحرة في 20 ديسمبر، والذي شهد إطلاق السوق عرض تخفيضات 25%، قفز بالمبيعات إلى 54.1 مليون درهم (14.8 مليون دولار) في غضون 24 ساعة.

وبلغ عدد معاملات البيع التي سجلتها سوق دبي الحرة خلال العام 2023 ما يزيد على 20 مليون معاملة، بمعدل 55 ألف معاملة يومياً، وبيعت أكثر من 55 مليون وحدة سلعية.

وحلت العطور مجدداً في الصدارة ضمن قائمة السلع الأربع الأكثر مبيعاً لعام 2023، مسجلة 1.366 مليار درهم (374 مليون دولار) تشكل 17% من إجمالي مبيعات السوق الحرة، تلاها:

الذهب في المركز الثاني بمبيعات وصلت إلى 773.506 مليون درهم (212 مليون دولار) شكلت 10% من إجمالي إيرادات السوق،

السجائر ومنتجات التبغ في المركز الثالث بإجمالي مبيعات بلغ 745.694 مليون درهم (204 مليون دولار)، وأسهمت بـ 9% من إجمالي الإيرادات،

الإلكترونيات في المركز الرابع بعد أن حققت مبيعاتها 628 مليون درهم (172مليون دولار)، وشكلت 8% من مبيعات السوق السنوية.

كذلك أسهمت مبيعات السوق عبر شبكة الإنترنت بـ 2% من إجمالي مبيعات عام 2023، مُسجلة 164 مليون درهم (45 مليون دولار). وبلغت مبيعات صالات «المغادرون» 7.062 مليار درهم (1.93 مليار دولار)، وأسهمت بـ 90% من إجمالي الإيرادات السنوية، بينما وصل إجمالي مبيعات صالات «القادمون» إلى 612 مليون درهم (168 مليون دولار)، أي ما يعادل 8% من إجمالي المبيعات السنوية.

أما الدول التي شكلت مصدراً رئيسياً لعملاء سوق دبي الحرة فقد جاءت الهند في المرتبة الأولى بمبيعات بلغت 973 مليون درهم (266 مليون دولار)، تلتها:

روسيا بمبيعات 759 مليون درهم (208 ملايين دولار).

الصين بمبيعات 564 مليون درهم (154 مليون دولار).

المملكة العربية السعودية بمبيعات 512 مليون درهم (140 مليون دولار).

المملكة المتحدة في المركز الخامس بمبيعات 373 مليون درهم (102 مليون دولار).

كما واصلت السوق الحرة، بالتوازي مع نموها المطرد، استقطابها للمواهب وإعادة التوظيف، حيث تجاوز عدد موظفيها 5,500 شخص. وأضافت إلى سجلها الحافل 18 جائزة خلال العام الفائت، بما فيها «جائزة أفضل سوق حرة للتسوق في الشرق الأوسط» للعام الـ 22 على التوالي من «جوائز بزنس ترافلر الشرق الأوسط»، وجائزة «أفضل مؤسسة تجزئة للعام» من «جلف بزنس»، و«جائزة أفضل سوق حرة للتسوق في العالم» من «جلوبال ترافلر»، للمرة الـ 17 على التوالي.