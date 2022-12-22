زيادة كبيرة في واردات منتجات موسكو الغذائية إلى الشرق الأوسط

شهد استيراد الإمارات العربية المتحدة زيادة من 50% من المنتجات الغذائية من موسكو عام 2021 مقارنة مع العام 2020. وأصبحت الإمارات العربية المتحدة هي الشريك الرئيسي لموسكو في تصنيع ومعالجة المواد الغذائية، ويتواصل على وجه الخصوص التعاون النشط مع مصنعي المواد الغذائية في موسكو. وبلغ حجم واردات قطاع الصناعات الغذائية من موسكو عام 2021 نحو 11.7 مليون درهم. وكانت المنتجات الرئيسية التي تم توريدها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة هي القهوة الفورية المجففة بالتجميد والمياه المعدنية والغازية المضاف إليها السكر والبيرة غير الكحولية والحبوب المصنعة والفطائر وغيرها من الأصناف.

شركات المواد الغذائية موسكو في سوق الإمارات العربية المتحدة

أصبح بإمكانك أن تجد الكثير من البضائع التي تم توريدها من موسكو على أرفف محلات البقالة ومحلات السوبر ماركت. على سبيل المثال ، توفر شركة بيكاليكا بروفايدر

Baikalika Provider مياه الأكسجين من بحيرة بايكال إلى الإمارات العربية المتحدة. يحتفظ الماء بالنقاوة والقوام الطبيعي لمياه الثلوج مع النشاط البيولوجي العالي. ويلفت متحدث باسم بيكاليكا بروفايدر بالقول إنه “جرى توقيع عقد تصدير إمدادات المياه إلى الإمارات مع الشركاء ويجري التصدير دون أي مشاكل مع الجوانب اللوجيستية، وفي الإمارات العربية المتحدة، هناك طلب كبيرعلى المياه وهو يتزايد كل عام، خاصة مع منتجات مفيدة وصحية “.

في الوقت نفسه ، تجدر الإشارة إلى أن حصة شركات موسكو في إمداد الإمارات بالمياه المعدنية وعصير الليمون بين الشركات الروسية تبلغ 15٪. وبلغ الحجم الإجمالي لواردات هذه الفئة من المنتجات من موسكو إلى الإمارات العربية المتحدة 1.8 مليون درهم عام 2021. بالإضافة إلى ذلك، من بين المنتجات الغذائية في الإمارات العربية المتحدة ، يمكنك العثور على مكونات من شركة موسكو التي تنتج أعواد الشوكلاته الشهيرة بايت Bite. علاوة على ذلك ، تقوم الشركة بتوريد الحليب النباتي والخبز المقرمش والمقرمشات والعصائر والبسكويت وغيرها من المنتجات. وتشتهر منتجات بايت بالفعل خارج روسياوفي العديد من الدول خاصة في كل من بيلاروسيا وكازاخستان وأوزبكستان والصين.

موسكو توسع علاقاتها مع شركائها في الشرق الأوسط

يتم دعم شركات موسكو المستعدة لدخول سوق الإمارات العربية المتحدة من قبل مركز تصدير موسكو Moscow Export Center، وهو معهد لتطوير النشاط الاقتصادي الأجنبي، أنشأته حكومة موسكو. وفي سبتمبر 2022 ، نظمت وزارة الثقافة والإعلام الروسية بعثة تجارية من العديد من القطاعات إلى دبي ، وحضرها أيضًا شركات الأغذية. على سبيل المثال ، تم إجراء مفاوضات مع شركاء من الإمارات العربية المتحدة من قبل شركة الشوكولاتة النباتية بوب Bob، التي تنتج الحلويات بدون السكر المكرر، وبدائل زبدة الكاكاو ومحسنات النكهة والحليب وفول الصويا.

الشركة معروفة بالفعل في أسواق رابطة الدول المستقلة وهي جاهزة للعمل مع المستهلكين في الشرق الأوسط. ومن الجدير بالذكر أن هذه المنتجات واعدة لدولة الإمارات العربية المتحدة: في عام 2021 ، زادت الواردات من موسكو من المنتجات الغذائية الجاهزة التي تحتوي على الكاكاو في قوالب أو أشكال أجزاء أخرى بأكثر من 100 مرة. في أكتوبر 2022 ، نظم مركز موسكو MEC بعثة تجارية إلى المملكة العربية السعودية: كانت شركات الأغذية من بين المندوبين.

على وجه الخصوص ، شارك مصنعو البسكويت الصحي Bikki في المفاوضات. هذه العلامة التجارية جاهزة للعمل مع المستهلكين في الشرق الأوسط وتبحث عن طرق للتفاعل مع الشركاء. في فبراير 2023 ، ستستضيف دبي مرة أخرى معرض جلفود. سيجمع الحدث أكثر من 5000 شركة من أكثر من 120 دولة ، وستفتتح موسكو معرضًا هناك تحت العلامة التجارية Made in Moscow المشتركة. ستشارك شركات المواد الغذائية من العاصمة الروسية في المعرض لأول مرة لكنها ستقدم منتجات غذائية عالية الجودة وتنافسية للمستهلكين في الشرق الأوسط، و من بينها سيكون هناك مصنعون للوجبات الخفيفة والمشروبات والحلويات وغيرها من المنتجات. يتم تنظيم مشاركتها من قبل مركز تصدير موسكو ، الذي يمول بالكامل جزء الأعمال ، بما في ذلك تنظيم الاجتماعات مع الشركاء.

يتم عرض الشركات الموجهة للتصدير في عاصمة روسيا في الكتالوج على موقع MEC ، والمتوفر أيضًا باللغة العربية.

لزيادة حجم التجارة في قطاع الصناعات الغذائية بين موسكو والشرق الأوسط ، ستواصل وزارة الاقتصاد والتجارة تنفيذ مشاريع مشتركة. على وجه الخصوص ، إلى جانب المشاركة في جلفود GulFood ، سيتم تنظيم مهمة تجارية إلى مصر ومساعدات أخرى لموردي الأغذية.